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https://arabic.sputniknews.com/20220111/القوات-البرية-والجوية-تواصل-فعاليات-درع-الإمارات-المشترك---50-فيديو-1055198640.html
القوات البرية والجوية تواصل فعاليات "درع الإمارات المشترك - 50"... فيديو
القوات البرية والجوية تواصل فعاليات "درع الإمارات المشترك - 50"... فيديو
تواصل القوات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، والتي تستمر حتى 14 يناير/... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:42+0000
2022-01-11T06:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "التمرين، اليوم الثلاثاء، شهد تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جوا لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة علي موجات متتالية ومتزامنة علي عدة أهداف منتخبة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات حماية بواسطة مقاتلات القوات الجوية ومروحيات الطيران المشترك.وأضافت أنه تم أيضا تنفيذ عمليات إسناد لوجستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة جوا.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت السبت الماضي، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"، في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، مشيرة إلى أنه سيستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأضافت الوزارة الإماراتية، في بيان لها، أن ذلك يأتي "ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة لعام 2022، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة، للدفاع عن حدود دولة الإمارات برا وبحرا وجوا من أي أخطار أو تحديات مستقبلية، في كل الظروف والأوقات.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

القوات البرية والجوية تواصل فعاليات "درع الإمارات المشترك - 50"... فيديو

06:42 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 11.01.2022)
© AFP 2021 / Karim Sahib القوات الجوية الإماراتية خلال معرض "آيدكس" الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
 القوات الجوية الإماراتية خلال معرض آيدكس الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Karim Sahib
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تواصل القوات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، والتي تستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "التمرين، اليوم الثلاثاء، شهد تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جوا لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة علي موجات متتالية ومتزامنة علي عدة أهداف منتخبة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات حماية بواسطة مقاتلات القوات الجوية ومروحيات الطيران المشترك.
وأضافت أنه تم أيضا تنفيذ عمليات إسناد لوجستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة جوا.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت السبت الماضي، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"، في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، مشيرة إلى أنه سيستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضافت الوزارة الإماراتية، في بيان لها، أن ذلك يأتي "ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة لعام 2022، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة، للدفاع عن حدود دولة الإمارات برا وبحرا وجوا من أي أخطار أو تحديات مستقبلية، في كل الظروف والأوقات.
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