https://arabic.sputniknews.com/20220111/الكشف-عن-مخطط-مدينة-المريخ-الرحلة-متاحة-للجميع-بقرض-مقابل-العمل-صور-وفيديو--1055222301.html

الكشف عن مخطط مدينة المريخ... الرحلة متاحة للجميع بقرض مقابل العمل... صور وفيديو

الكشف عن مخطط مدينة المريخ... الرحلة متاحة للجميع بقرض مقابل العمل... صور وفيديو

أكدت بعض المصادر العلمية والإعلامية أن خيار العيش في المريخ سيكون متاحا في وقت قريب جدا، حيث كشفت عن المخطط الحضري لأول مدينة في المريخ وطريقة العيش وآلية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T12:55+0000

2022-01-11T12:55+0000

2022-01-11T12:56+0000

مجتمع

علوم

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كشف إليون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "SpaceX"، في أكثر من مناسبة، عن رؤيته لتلك المدينة مشيرا إلى أنها ستكون مكتفية ذاتيا وتتسع لحوالي مليون شخص تقريبا، وهي من أهدافه الطموحة التي ستشغله في العقود الثلاثة القادمة.قرض من دون شروط لرحلة متاحة للجميعيخطط ماسك لبناء مدينة متكاملة على سطح المريخ، وستكون متاحة للأشخاص العاديين أيضا، وليس فقط العلماء والباحثين، أو لأشخاص محددين.وستمنح الشركة للأشخاص الراغبين بالذهاب والانتقال إلى المريخ، إمكانية دفع تكاليف رحلتهم من خلال منحهم قروض، وبمجرد الوصول إلى هناك، سيتمكن هؤلاء من سداد القرض من خلال العمل في أي شيء موجود على سطح المريخ، بدءا من مسابك الحديد إلى مطاعم البيتزا، وغيرها، وهي الرؤية التي طرحها ماسك في مؤتمر عام 2016، حيث أشار إلى أن تلك المدينة المحدثة قد تعاني من نقص في العمالة لفترة طويلة.قدر ماسك الاحتياجات المطلوبة في عام 2019، حيث أشار إلى أن الأمر يتطلب حوالي مليون طن من البضائع لبناء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ. بافتراض أن تكلفة إرسال البضائع إلى المريخ مع المركبة الفضائية تبلغ 100 ألف دولار للطن، فإن ذلك يعني أن تكلفة مدينة المريخ حوالي 100 مليار دولار. في النهاية، قدر ماسك أن التكاليف قد تصل إلى حوالي 10 تريليون دولار.أهمية الحياة على المريخ تبدأ عندما نعلم أن نهاية الأرض قادمةيؤكد الكثير من العلماء، صحة الادعاءات التي طرحها ماسك والتي اعتمد عليها لمنح مشروعه أهمية كبيرة بالنسبة للبشرية، حيث من المؤكد أن نهاية الأرض تعني حتما، نهاية البشرية، لكن ذلك لن يحدث إذا كان للبشر موطئ قدم آخر في الفضاء أو في كواكب أخرى، وهو الأمر الذي سيضمن لهم الاستمرارية، على سبيل المثال لا الحصر، كوكب المريخ.بدوره، قال البروفيسور ستيفن هوكينغ، في عام 2017 إن البشر سيحتاجون إلى التوسع في غضون 100 عام إذا كانوا يأملون في البقاء على قيد الحياة، لكن عالم الفيزياء الفلكية مارتن ريس، رد على هوكينج وماسك معتبرا أن الفكرة هي مجرد "وهم خطير"، منوها إلى أن "التعامل مع تغير المناخ على الأرض هو مراوغة مقارنة بجعل المريخ صالحا للسكن".في عام 2007 ، قبل أن تطلق "سبيس إكس" أول صاروخ لها إلى المدار، أشار ماسك إلى أنه خلال 30 عام القادمة ستكون هناك قاعدة على القمر والمريخ.كيف سيبني إيلون ماسك مدينة على المريخ؟تعتمد خطة ماسك على الصاروخ "Starship"، وهو أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي يتم العمل على تطويره بشكل مستمر، والذي سيعمل بشكل أساسي في عملية نقل البضائع والبشر بحمولة تقدر بحوالي أكثر من 100 طن أو 100 شخص إلى الفضاء في طلعة واحدة.بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الصاروخ على الأكسجين السائل والميثان كوقود، يعني أنه يمكن للمستكشفين الطيران إلى المريخ، والتزود بالوقود هناك باستخدام الموارد الموجودة على الكوكب، والعودة إلى الأرض. يمكن لرواد الفضاء حتى المغامرة أبعد من ذلك في الفضاء، وبناء "شبكة قفز" على كوكب الأرض لمحطات التزود بالوقود تنشر على طول الطريق.الاتصالات لن تكون مباشرة بسبب المسافةبحسب موقع "inverse" قد تستغرق الرحلة ذهابا وإيابا إلى المريخ سنوات، حيث تتم محاذاة الأرض والمريخ أو يقتربان من بعضهما البعض مرة كل 22 شهرا، وستستغرق الرحلة نفسها بضعة أشهر اعتمادا على الصاروخ وسرعته.وبين الموقع أن الاتصالات في الوقت الحقيقي، أي المباشرة، مع الأرض غير ممكنة بسبب المسافة الكبيرة بين الكوكبين، حيث يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة لإرسال إشارة إلى المريخ، وهي أبطأ بكثير من عشرات المللي ثانية التي يستغرقها الاتصال عبر الإنترنت.تكلفة الرحلة إلى مدينة المريخ "بسعر منزل"ادعى ماسك في عام 2019 أن تذكرة الرحلة قد تكلف حوالي 500 ألف دولار في البداية، وقد تنخفض إلى 100 ألف دولار بمرور الوقت. كان هدف ماسك في عام 2016 هو الوصول إلى سعر تذكرة يقارب متوسط ​​سعر المنزل في الولايات المتحدة، ويشير ذلك إلى أنه يمكن للناس بيع منازلهم للانتقال إلى المريخ، بحسب المصدر، بعد أخذ قرض شخصي.تاريخ بدء عملية بناء المدينةحدد ماسك خطة "طموحة" لإرسال سفينتي شحن إلى المريخ في وقت مبكر من عام 2022، وبعد ذلك سترسل أربع مركبات، سفينتين مأهولتان وسفينتا شحن في عام 2024.وحدد ماسك لنفسه موعدا نهائيا لإنشاء مدينة على كوكب المريخ مكتفية ذاتيا يبلغ عدد سكانها مليون شخص بحلول عام 2050، وسيبلغ ماسك 79 عاما في ذلك العام، لكن المصادر رجحت عدم استطاعة ماسك إرسال سفينة مؤونة هذا العام بسبب تأخر مشروع "Starship".

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مجتمع, علوم