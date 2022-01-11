المتهم بإشعال النار في برلمان جنوب أفريقيا يودع مصحة عقلية بعد تشخيصه بالانفصام

جوهانسبرغ - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن المتهم بإشعال النار في البرلمان زانديل مافي (49 عاما)، قال إن موكله يواجه اتهاما بالإرهاب وأنه تم تشخصيه بالإصابة بالانفصام.ولم تتخذ المحكمة قرارا حتى الآن بشأن المتهم، ومن المقرر استئناف الجلسات في وقت لاحق اليوم.وأوقفت الشرطة شخصًا واحدًا على خلفية الحريق الذي اندلع في مقر البرلمان، في مدينة كيب تاون، في الثاني من الشهر الجاري.وطالت النيران مبنى المجلس الوطني للمقاطعات وهو المجلس الأعلى لبرلمان جنوب أفريقيا، كما حدثت تصدعات في بعض جدران المبنى.وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد شوهدت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف فوق المبنى.وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل 2021 حريقا كبيرا انتشر على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة كيب تاون المرموقة الواقعة على سفحه.
قال محامو المتهم بإضرام النار في البرلمان بجنوب إفريقيا إن موكلهم يواجه اتهاما بالإرهاب، وأن السلطات طالبت بإيداعه مصحة عقلية لمدة 30 يوما للوقوف على حالته.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن المتهم بإشعال النار في البرلمان زانديل مافي (49 عاما)، قال إن موكله يواجه اتهاما بالإرهاب وأنه تم تشخصيه بالإصابة بالانفصام.