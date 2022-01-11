تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/المتهم-بإشعال-النار-في-برلمان-جنوب-أفريقيا-يودع-مصحة-عقلية-بعد-تشخيصه-بالانفصام-1055213549.html
المتهم بإشعال النار في برلمان جنوب أفريقيا يودع مصحة عقلية بعد تشخيصه بالانفصام
المتهم بإشعال النار في برلمان جنوب أفريقيا يودع مصحة عقلية بعد تشخيصه بالانفصام
قال محامو المتهم بإضرام النار في البرلمان بجنوب إفريقيا إن موكلهم يواجه اتهاما بالإرهاب، وأن السلطات طالبت بإيداعه مصحة عقلية لمدة 30 يوما للوقوف على حالته. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:42+0000
2022-01-11T12:42+0000
العالم
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048732923_0:426:2881:2047_1920x0_80_0_0_f346894823532f4f003217e81c97685e.jpg
جوهانسبرغ - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن المتهم بإشعال النار في البرلمان زانديل مافي (49 عاما)، قال إن موكله يواجه اتهاما بالإرهاب وأنه تم تشخصيه بالإصابة بالانفصام.ولم تتخذ المحكمة قرارا حتى الآن بشأن المتهم، ومن المقرر استئناف الجلسات في وقت لاحق اليوم.وأوقفت الشرطة شخصًا واحدًا على خلفية الحريق الذي اندلع في مقر البرلمان، في مدينة كيب تاون، في الثاني من الشهر الجاري.وطالت النيران مبنى المجلس الوطني للمقاطعات وهو المجلس الأعلى لبرلمان جنوب أفريقيا، كما حدثت تصدعات في بعض جدران المبنى.وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد شوهدت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف فوق المبنى.وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل 2021 حريقا كبيرا انتشر على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة كيب تاون المرموقة الواقعة على سفحه.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/بعد-كارثة-البرلمان-اندلاع-حريق-بمبنى-وزارة-العدل-في-جنوب-أفريقيا-1055069267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048732923_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_d0243b512cdac86adf099a64e0c62d61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جنوب أفريقيا

المتهم بإشعال النار في برلمان جنوب أفريقيا يودع مصحة عقلية بعد تشخيصه بالانفصام

12:42 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Nardus Engelbrechtعملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 18 أبريل2021
عملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 18 أبريل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
تابعنا عبر
قال محامو المتهم بإضرام النار في البرلمان بجنوب إفريقيا إن موكلهم يواجه اتهاما بالإرهاب، وأن السلطات طالبت بإيداعه مصحة عقلية لمدة 30 يوما للوقوف على حالته.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن المتهم بإشعال النار في البرلمان زانديل مافي (49 عاما)، قال إن موكله يواجه اتهاما بالإرهاب وأنه تم تشخصيه بالإصابة بالانفصام.
عملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 19 أبريل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
بعد كارثة البرلمان... اندلاع حريق بمبنى وزارة العدل في جنوب أفريقيا
7 يناير, 14:55 GMT
وطالبت النيابة خلال جلسة محاكمة اليوم بإيداعه مصحة عقلية لمدة 30 يوما لمراقبة وضعه الصحي، في وقت يطالب فريقه بالإفراج عنه.
ولم تتخذ المحكمة قرارا حتى الآن بشأن المتهم، ومن المقرر استئناف الجلسات في وقت لاحق اليوم.
وأوقفت الشرطة شخصًا واحدًا على خلفية الحريق الذي اندلع في مقر البرلمان، في مدينة كيب تاون، في الثاني من الشهر الجاري.
وطالت النيران مبنى المجلس الوطني للمقاطعات وهو المجلس الأعلى لبرلمان جنوب أفريقيا، كما حدثت تصدعات في بعض جدران المبنى.
وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد شوهدت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف فوق المبنى.
وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل 2021 حريقا كبيرا انتشر على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة كيب تاون المرموقة الواقعة على سفحه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيمبارة الجزائرة وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... أفريقيا12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:42 GMTالمتهم بإشعال النار في برلمان جنوب أفريقيا يودع مصحة عقلية بعد تشخيصه بالانفصام
12:42 GMTمحمد صلاح يثير الجدل بملابسه على غلاف مجلة عالمية شهيرة
12:38 GMTهل تفتح القمة العربية المقبلة مسارا جديدا لقطر نحو إعادة سوريا إلى الجامعة؟
12:36 GMT كيف يتم جر السويد وفنلندا إلى مدار نفوذ "الناتو"؟
12:27 GMTوزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة
12:24 GMTالأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها
12:19 GMTاليمن... القوات المشتركة تعلن السيطرة على مناطق واسعة بإحدى مديريات مأرب
12:13 GMTبعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
12:12 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:11 GMTلا داعي لإجهاد نفسك... طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة دواء قريبا
12:05 GMTتدهور في الليرة اللبنانية ينعكس ارتفاعا في سعر المحروقات وشحا في الطحين
12:01 GMTالمؤسس المشارك لـ"واتساب" برايان أكتون يتسلم منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"سيغنال"
11:55 GMTوكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
11:54 GMTالكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
11:48 GMTأسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
11:43 GMTانهيار تاريخي لليرة اللبنانية وخبير اقتصادي يوضح السبب
11:40 GMTمحمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
11:37 GMTوزارة النفط العراقية تدعو إلى تطوير الرقعة البحرية في الخليج
11:31 GMTرئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
11:31 GMTالبحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر