https://arabic.sputniknews.com/20220111/المفوضية-الأممية-لحقوق-الإنسان-تدعو-تونس-للإفراج-عن-قيادي-سابق-ومسؤول-بـالنهضة-1055258879.html

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو تونس للإفراج عن قيادي سابق ومسؤول بـ"النهضة"

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو تونس للإفراج عن قيادي سابق ومسؤول بـ"النهضة"

دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، للإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة وعضو البرلمان المعلقة صلاحياته، نور الدين البحيري، والمسؤول... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T18:05+0000

2022-01-11T18:05+0000

2022-01-11T18:05+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وحثت المفوضية في بيان لها، اليوم، السلطات على الإفراج الفوري عن الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل الملائم لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.وانتقدت المفوضية الأممية عملية إيقاف البحيري والبلدي، موضحة أن اعتقالهما يذكر بممارسات في تونس لم تحدث منذ أيام زين العابدين بن علي، الرئيس الأسبق من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية، معبرة عن تخوفها من تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس.وقالت المفوضية في بيانها: "لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثرناها وناقشناها، غير مرة، مع السلطات على مدى العقد الماضي، ونشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل".وبدورها، حثت المفوضية الرئيس التونسي، قيس سعيد، على الالتزام بتعهداته على خلفية اتخاذ إجراءات 25 تموز/يوليو، فيما يتعلق بإصلاح القضاء. في وقت طالبت حركة "النهضة" بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البِلدي.وقررت تونس، الأسبوع الماضي، إحالة 19 شخصا بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورجل الأعمال البارز نبيل القروي، ورئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المعلقة أعماله، راشد الغنوشي، إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم انتخابية.ويشار إلى أن قيس سعيد قد قرر، في يوليو/تموز الماضي، إقرار تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية، حيث لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، خاصة من خصوم الرئيس في "النهضة" التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/تونس-جدل-واسع-حول-إصلاح-المنظومة-القضائية-1055249029.html

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