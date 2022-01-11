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الموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري
الموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري
أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:18+0000
2022-01-11T06:18+0000
أخبار قطر اليوم
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وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".ونعى عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".كما قالت الشيخة مريم آل ثاني: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".وذكرت وسائل إعلام قطرية، إن الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني عانى قبيل وفاته من عارض صحي، وتبين تدهور حالته الصحية مؤخرا حتى إعلان وفاتة عصر أمس الاثنين.
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أخبار قطر اليوم

الموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري

06:18 GMT 11.01.2022
© Sputnikأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.
وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".
ونعى عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما قالت الشيخة مريم آل ثاني: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وذكرت وسائل إعلام قطرية، إن الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني عانى قبيل وفاته من عارض صحي، وتبين تدهور حالته الصحية مؤخرا حتى إعلان وفاتة عصر أمس الاثنين.
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