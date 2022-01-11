الموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري
© Sputnikأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني
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أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.
وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".
الديوان الأميري ينعى سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم الاثنين، وسيصلى على جثمان الفقيد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. https://t.co/Z6FYdJPlt9— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 10, 2022
ونعى عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية ..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 10, 2022
رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/4yBe1tfTYA
كما قالت الشيخة مريم آل ثاني: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله ظهر اليوم الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 10, 2022
وسيُصلى عليه بعد صلاة ظهر الثلاثاء 11 يناير في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/iPkxbEhGNa
وذكرت وسائل إعلام قطرية، إن الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني عانى قبيل وفاته من عارض صحي، وتبين تدهور حالته الصحية مؤخرا حتى إعلان وفاتة عصر أمس الاثنين.