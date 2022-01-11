النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس

واستلهم الباحثون فكرة هذا الابتكار من طائر النعام بعد معرفة أنه مقاوم قوي للأمراض عامة، إذ إنه نادرا ما يمرض كما يعيش حتى الستين، بفعل جهازه المناعي القوي، وهو ما دفعهم للبحث في الأمر ليتبينوا لاحقا أن السبب يكمن في الأجسام المضادة الموجودة في جهازه المناعي.وجاء الباحثون بهذه الأجسام واستخدموها في صنع الكمامة من خلال وضع فلتر قابل للإزالة في الكمامة ويحمل تلك الأجسام، فوجدوا أن الأجسام المضادة الموجودة في الفلتر تتوهج تحت الأشعة ما فوق البنفسجية بما يدل على وجود إصابة.وتابع "من خلال الفلتر الموجود داخل الكمامة، سيصبح من الممكن تلقائيا وفي مرحلة مبكرة علاج الأشخاص المصابين الذي لا تظهر عليهم الأعراض والذي هم من أكبر ناشري الفيروس".وتم التحقق من فعالية تقصي الفلتر لوجود فيروس كورونا في تجارب سريرية حيث قام الخاضعون للاختبار بوضع الكمامة لثماني ساعات.
ابتكر باحثون من جامعة كيوتو اليابانية كمامة تساعد في الكشف عن حالات الإصبة بفيروس كورونا، وذلك بالتوهج كما لو كانت تضيء.
واستلهم الباحثون فكرة هذا الابتكار من طائر النعام بعد معرفة أنه مقاوم قوي للأمراض عامة، إذ إنه نادرا ما يمرض كما يعيش حتى الستين، بفعل جهازه المناعي القوي، وهو ما دفعهم للبحث في الأمر ليتبينوا لاحقا أن السبب يكمن في الأجسام المضادة الموجودة في جهازه المناعي.
وجاء الباحثون بهذه الأجسام واستخدموها في صنع الكمامة من خلال وضع فلتر قابل للإزالة في الكمامة ويحمل تلك الأجسام، فوجدوا أن الأجسام المضادة الموجودة في الفلتر تتوهج تحت الأشعة ما فوق البنفسجية بما يدل على وجود إصابة.
وقال ياسوهيرو تسوكاموتو المشرف على المجموعة البحثية في الجامعة، إنها أداة عملية وغير مكلفة تمنع غزو الفيروس للجسم.
وتابع "من خلال الفلتر الموجود داخل الكمامة، سيصبح من الممكن تلقائيا وفي مرحلة مبكرة علاج الأشخاص المصابين الذي لا تظهر عليهم الأعراض والذي هم من أكبر ناشري الفيروس".
وتم التحقق من فعالية تقصي الفلتر لوجود فيروس كورونا في تجارب سريرية حيث قام الخاضعون للاختبار بوضع الكمامة لثماني ساعات.