تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
استراحــــــة... مباراة مصر ونيجيريا (0-1) في بطولة أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220111/النعام-يلهم-باحثين-فكرة-كمامة-تتوهج-عند-الإصابة-بكورونا-لوقف-غزو-الفيروس-1055255807.html
النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
ابتكر باحثون من جامعة كيوتو اليابانية كمامة تساعد في الكشف عن حالات الإصبة بفيروس كورونا، وذلك بالتوهج كما لو كانت تضيء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:43+0000
2022-01-11T16:43+0000
صحة
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102645/20/1026452044_0:243:3190:2037_1920x0_80_0_0_9f5f693b8af51c8f2fceaf99d1929408.jpg
واستلهم الباحثون فكرة هذا الابتكار من طائر النعام بعد معرفة أنه مقاوم قوي للأمراض عامة، إذ إنه نادرا ما يمرض كما يعيش حتى الستين، بفعل جهازه المناعي القوي، وهو ما دفعهم للبحث في الأمر ليتبينوا لاحقا أن السبب يكمن في الأجسام المضادة الموجودة في جهازه المناعي.وجاء الباحثون بهذه الأجسام واستخدموها في صنع الكمامة من خلال وضع فلتر قابل للإزالة في الكمامة ويحمل تلك الأجسام، فوجدوا أن الأجسام المضادة الموجودة في الفلتر تتوهج تحت الأشعة ما فوق البنفسجية بما يدل على وجود إصابة.وتابع "من خلال الفلتر الموجود داخل الكمامة، سيصبح من الممكن تلقائيا وفي مرحلة مبكرة علاج الأشخاص المصابين الذي لا تظهر عليهم الأعراض والذي هم من أكبر ناشري الفيروس".وتم التحقق من فعالية تقصي الفلتر لوجود فيروس كورونا في تجارب سريرية حيث قام الخاضعون للاختبار بوضع الكمامة لثماني ساعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/كورونا-يواصل-الاجتياح-واحد-من-بين-كل-51-إسرائيليا-مصاب-بالوباء-1055204232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102645/20/1026452044_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_e34ae71c47d339712f1cfb94d7b16845.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صحة, فيروس كورونا

النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس

16:43 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / Yuri Kadobnovطائر النعام في مزرعة بالقرب من بلدة تشيخوف، على بعد 75 كلم جنوب موسكو، روسيا 23 سبتمبر/ أيلول 2017
طائر النعام في مزرعة بالقرب من بلدة تشيخوف، على بعد 75 كلم جنوب موسكو، روسيا 23 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Yuri Kadobnov
تابعنا عبر
ابتكر باحثون من جامعة كيوتو اليابانية كمامة تساعد في الكشف عن حالات الإصبة بفيروس كورونا، وذلك بالتوهج كما لو كانت تضيء.
واستلهم الباحثون فكرة هذا الابتكار من طائر النعام بعد معرفة أنه مقاوم قوي للأمراض عامة، إذ إنه نادرا ما يمرض كما يعيش حتى الستين، بفعل جهازه المناعي القوي، وهو ما دفعهم للبحث في الأمر ليتبينوا لاحقا أن السبب يكمن في الأجسام المضادة الموجودة في جهازه المناعي.
أشخاص يرتدون زي ليغو يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
09:27 GMT
وجاء الباحثون بهذه الأجسام واستخدموها في صنع الكمامة من خلال وضع فلتر قابل للإزالة في الكمامة ويحمل تلك الأجسام، فوجدوا أن الأجسام المضادة الموجودة في الفلتر تتوهج تحت الأشعة ما فوق البنفسجية بما يدل على وجود إصابة.
وقال ياسوهيرو تسوكاموتو المشرف على المجموعة البحثية في الجامعة، إنها أداة عملية وغير مكلفة تمنع غزو الفيروس للجسم.
وتابع "من خلال الفلتر الموجود داخل الكمامة، سيصبح من الممكن تلقائيا وفي مرحلة مبكرة علاج الأشخاص المصابين الذي لا تظهر عليهم الأعراض والذي هم من أكبر ناشري الفيروس".
وتم التحقق من فعالية تقصي الفلتر لوجود فيروس كورونا في تجارب سريرية حيث قام الخاضعون للاختبار بوضع الكمامة لثماني ساعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربياستراحــــــة... مباراة مصر ونيجيريا (0-1) في بطولة أمم أفريقيا15:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:52 GMTوثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل
16:48 GMTالبنك المركزي الإثيوبي يرفع القيود عن التحويلات المالية بعد تطبيقها لمدة عام
16:46 GMTتنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
16:43 GMTالنعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
16:42 GMTتحمل "الفلاشة الخبيثة"... طرود بريدية يرسلها القراصنة لاختراق حاسوبك
16:40 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا
16:33 GMTإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
16:30 GMTوزارة العدل الأمريكية تشكل وحدة لـ "مكافحة الإرهاب المحلي"
16:29 GMTهل تستكمل الانتخابات البرلمانية الصومالية في الموعد الذي تم الاتفاق عليه؟
16:28 GMTخرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون
16:23 GMTلبنان يمنع حاكم البنك المركزي من مغادرة البلاد
16:20 GMTعبد اللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة
16:18 GMT "الفدية الدوارة" وبيع المهاجرين بين عصابات ليبيا
16:15 GMTإعلام: انتحار 11 جنديا إسرائيليا في العام 2021
16:13 GMTوزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع بمحافظة مأرب بمواجهات مع "أنصار الله"
16:04 GMTالنيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني
16:04 GMTتوقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي
16:01 GMTالسيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
15:55 GMTشركة "أكاكوس" المشغلة لحقل الشرارة الأكبر في ليبيا تعلن استئناف عمليات الإنتاج
15:50 GMTمسؤول ليبي يطالب بعطلة رأس السنة الأمازيغية بذكرى انتصار "شاشناق" على رمسيس الثاني