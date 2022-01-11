https://arabic.sputniknews.com/20220111/النعام-يلهم-باحثين-فكرة-كمامة-تتوهج-عند-الإصابة-بكورونا-لوقف-غزو-الفيروس-1055255807.html

النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس

النعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس

ابتكر باحثون من جامعة كيوتو اليابانية كمامة تساعد في الكشف عن حالات الإصبة بفيروس كورونا، وذلك بالتوهج كما لو كانت تضيء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T16:43+0000

2022-01-11T16:43+0000

2022-01-11T16:43+0000

صحة

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102645/20/1026452044_0:243:3190:2037_1920x0_80_0_0_9f5f693b8af51c8f2fceaf99d1929408.jpg

واستلهم الباحثون فكرة هذا الابتكار من طائر النعام بعد معرفة أنه مقاوم قوي للأمراض عامة، إذ إنه نادرا ما يمرض كما يعيش حتى الستين، بفعل جهازه المناعي القوي، وهو ما دفعهم للبحث في الأمر ليتبينوا لاحقا أن السبب يكمن في الأجسام المضادة الموجودة في جهازه المناعي.وجاء الباحثون بهذه الأجسام واستخدموها في صنع الكمامة من خلال وضع فلتر قابل للإزالة في الكمامة ويحمل تلك الأجسام، فوجدوا أن الأجسام المضادة الموجودة في الفلتر تتوهج تحت الأشعة ما فوق البنفسجية بما يدل على وجود إصابة.وتابع "من خلال الفلتر الموجود داخل الكمامة، سيصبح من الممكن تلقائيا وفي مرحلة مبكرة علاج الأشخاص المصابين الذي لا تظهر عليهم الأعراض والذي هم من أكبر ناشري الفيروس".وتم التحقق من فعالية تقصي الفلتر لوجود فيروس كورونا في تجارب سريرية حيث قام الخاضعون للاختبار بوضع الكمامة لثماني ساعات.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/كورونا-يواصل-الاجتياح-واحد-من-بين-كل-51-إسرائيليا-مصاب-بالوباء-1055204232.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

صحة, فيروس كورونا