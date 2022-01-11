النيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في تدوينة قالت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضا.وبحسب بيان النيابة فإن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.
حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في تدوينة قالت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".
#النيابة_العامة تُحظر أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير،عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة،وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/O8ZAo1iubg