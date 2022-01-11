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النيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني
النيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني
حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:04+0000
2022-01-11T16:04+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في تدوينة قالت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضا.وبحسب بيان النيابة فإن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/السعودية-ضبط-4-أشخاص-استولوا-على-نحو-14-مليون-ريال-1055031180.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

النيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني

16:04 GMT 11.01.2022
الربح من الترجمة
الربح من الترجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في تدوينة قالت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".
وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.
وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضا.
وبحسب بيان النيابة فإن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.
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