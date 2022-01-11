النيابة السعودية: في هذه الحالة يتم اعتبار المتهم مريضا نفسيا

ووفقا لما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.وقالت: "الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها".واعتبرت النيابة العامة السعودية أن هذا الاضطراب يتم تصنيفه بأنه شديد "إذا تسبب في خلل وظيفتين أو أكثر من الوظائف المتضمنة حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار".وأوضحت أن "السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، هو تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية".وشددت النيابة العامة السعودية على أن "الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها".وقررت أن "المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي، فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي".
وضعت النيابة العامة السعودية تعريفا محددا لمن يعتبره القانون السعودي مضطربا نفسيا في القضايا المختلفة.
ووفقا لما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
#النيابة_العامة يحظى المتهم في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي. pic.twitter.com/pQ4Zv4LJoZ
وقالت: "الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها".
واعتبرت النيابة العامة السعودية أن هذا الاضطراب يتم تصنيفه بأنه شديد "إذا تسبب في خلل وظيفتين أو أكثر من الوظائف المتضمنة حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار".
وأوضحت أن "السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، هو تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية".
وشددت النيابة العامة السعودية على أن "الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها".
وقررت أن "المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي، فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي".