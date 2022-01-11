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اليمن... القوات المشتركة تعلن السيطرة على مناطق واسعة بإحدى مديريات مأرب
اليمن... القوات المشتركة تعلن السيطرة على مناطق واسعة بإحدى مديريات مأرب
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقي البلاد. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:19+0000
2022-01-11T12:19+0000
اليمن
أنصار الله
مأرب
محافظة شبوة
محافظة البيضاء
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وقالت "ألوية العمالقة الجنوبية" في بيان نشره مركزها الإعلامي على تويتر إنها سيطرت "على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب وتكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية،وخلال الأيام الأخيرة الماصية، أعلنت القوات الحكومية تقدمها على عدد من الجبهات في المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله".وأمس الإثنين، أعلنت ألوية العمالقة أنها سيطرت على "منطقة الساق وتواصل التقدم نحو مركز مديرية عَين غرب شبوة"، جنوبي البلاد.ويوم الجمعة الماضي، أعلن محافظ محافظة شبوة، عوض العولقي، السيطرة على مدينة العليا مركز مديرية بَيحان، بعد معارك بين قوات العمالقة، وجماعة "الحوثيين".والسبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.ومنذ نحو 7 أعوام يشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/اليمن-القوات-المشتركة-تعلن-سيطرتها-على-مواقع-في-محافظة-شبوة-النفطية-بعد-معارك-مع-أنصار-الله-1055137974.html
https://arabic.sputniknews.com/20220108/القوات-اليمنية-المشتركة-تستعيد-أولى-مناطق-محافظة-البيضاء-من-سيطرة-جماعة-أنصار-الله-1055095108.html
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اليمن, أنصار الله, مأرب, محافظة شبوة, محافظة البيضاء

اليمن... القوات المشتركة تعلن السيطرة على مناطق واسعة بإحدى مديريات مأرب

12:19 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Moftyالقوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021
القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Mofty
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أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وقالت "ألوية العمالقة الجنوبية" في بيان نشره مركزها الإعلامي على تويتر إنها سيطرت "على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب وتكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية،
وخلال الأيام الأخيرة الماصية، أعلنت القوات الحكومية تقدمها على عدد من الجبهات في المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله".
وأمس الإثنين، أعلنت ألوية العمالقة أنها سيطرت على "منطقة الساق وتواصل التقدم نحو مركز مديرية عَين غرب شبوة"، جنوبي البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن محافظ محافظة شبوة، عوض العولقي، السيطرة على مدينة العليا مركز مديرية بَيحان، بعد معارك بين قوات العمالقة، وجماعة "الحوثيين".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
اليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
9 يناير, 15:25 GMT
والسبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.
وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
8 يناير, 12:02 GMT
ومنذ نحو 7 أعوام يشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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