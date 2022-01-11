استراحــــــة... مباراة مصر ونيجيريا (0-1) في بطولة أمم أفريقيا

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تابعوا معنا، المواجهة المثيرة بين منتخبي مصر ونيجيريا في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة بالكاميرون.
16:49 GMT 11.01.2022
استراحـــــــــــــــــــــــــــــة
16:48 GMT 11.01.2022
بطئ شديد في تحرك لاعبي مصر يعطي الأفضلية دائما لقوة لاعبي النسور الخضراء
16:46 GMT 11.01.2022
3 دقائق وقت محتسب بدل الضائع
16:46 GMT 11.01.2022
عرضية من لاعب نيجيريا من الجبهة اليسري ولكن الدفاع يستخلص الكرة
16:45 GMT 11.01.2022
هجوم وضغط قوي لنيجيريا ومنتخب مصر فقط يدافع
16:44 GMT 11.01.2022
تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب نيجيريا ولكن الشناوي يتصدي للكرة
16:43 GMT 11.01.2022
شاهد الهدف الأول لمنتخب نيجيريا
16:41 GMT 11.01.2022
سقوط لاعبين من المنتخبين للإصابة
16:40 GMT 11.01.2022
تسديدة من لاعب نيجيريا من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي وتخرج إلي ضربة مرمي
16:39 GMT 11.01.2022
أوووه فرصة هدف جديد... كرة بينية من لاعب نيجيريا ولكن الشناوي يخرج ويمسك الكرة
16:38 GMT 11.01.2022
كرة عرضية من لاعب نيجيريا ولكن بعيدة تماما وتخرج إلي رمية تماس
16:37 GMT 11.01.2022
هجمات نيجيرية متتالية على مرمى الشناوي في محاولة لتعزيز التقدم
16:34 GMT 11.01.2022
جاء الهدف بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علي يسار الشناوي
16:31 GMT 11.01.2022
جووووووووول أول لنيجيريا عن طريق كيليتشي إيهيناتشو
16:30 GMT 11.01.2022
هدوء وحذر من الفريقين ولا أحد يريد أن يغامر بالهجوم
16:28 GMT 11.01.2022
أوووه أول هجمة خطيرة في المباراة لنيجيريا وفرصة هدف ضائع
لاعب نيجيريا يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة خارج مرمي الشناوي
16:27 GMT 11.01.2022
انتشار واستحواز من لاعبي نيجيريا ولكن تمركز دفاعي جيد لمنتخب مصر يفشل خططهم الهجومية
16:24 GMT 11.01.2022
للمرة الثالثة الحكم يوقف اللعب لتغيير الكرة
16:22 GMT 11.01.2022
محاولات على استحياء من لاعبي مصر لهجوم لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا
16:21 GMT 11.01.2022
مرور 20 دقيقة من الشوط الأول ولا تزال النتيجة التعادل السلبي 0-0