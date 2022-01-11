تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220111/برشلونة-ضد-الريال-هل-يفجر-إيسكو-مفاجأة-خلال-الانتقالات-الصيفية-المقبلة؟-1055248211.html
برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
توقعت تقارير صحفية أن يفجر اللاعب الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد مفاجأة في موسم الانتقالات الصيفية المقبل بالانتقال إلى نادي برشلونة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:49+0000
2022-01-11T14:49+0000
2022-01-11T14:49+0000
رياضة
أخبار برشلونة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103112/27/1031122753_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0b3d1e20df8e3a8ae76edddcfdb1256a.jpg
وتحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، مؤخرا عن انتقال إيسكو إلى "كامب نو"، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بحسب موقع "كورة" الرياضي.ورغم أن عقد إيسكو مع الريال من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، إلا أنه لا توجد مفاوضات بينه وبين النادي من أجل تجديده.وأشار الموقع إلى وجود تقارير حول وجود اتفاق مبدئي بين لاعب وسط الريال الحالي إيسكو ونادي برشلونة على أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الموسم.وتحدث الموقع عن أن الريال كان لديه نية للتخلي عن إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية لكن ذلك لم يحدث.يذكر أن إجمالي الوقت الذي قضاه إيسكو داخل الملعب خلال 10 مباريات خلال الموسم الحالي هو 195 دقيقة لم يحرز خلالها سوى هدف واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20201121/إيسكو-يطالب-بالرحيل-عن-ريال-مدريد-والإدارة-ترد-1047263992.html
https://arabic.sputniknews.com/20190208/ريال-مدريد-إيسكو-سولاري-مباراة-أتلتيكو-1038897967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103112/27/1031122753_278:0:3390:2334_1920x0_80_0_0_6f5d909b235b5f665fb1e1019672baae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار برشلونة
برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
توقعت تقارير صحفية أن يفجر اللاعب الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد مفاجأة في موسم الانتقالات الصيفية المقبل بالانتقال إلى نادي برشلونة.
وتحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، مؤخرا عن انتقال إيسكو إلى "كامب نو"، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل،
بحسب موقع
"كورة" الرياضي.
21 نوفمبر 2020, 13:35 GMT
ورغم أن عقد إيسكو مع الريال من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، إلا أنه لا توجد مفاوضات بينه وبين النادي من أجل تجديده.
وأشار الموقع إلى وجود تقارير حول وجود اتفاق مبدئي بين لاعب وسط الريال الحالي إيسكو
ونادي برشلونة
على أن يتم استكمال الصفقة بحلول
نهاية الموسم
.
وتحدث الموقع عن أن الريال كان لديه نية للتخلي عن إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية لكن ذلك لم يحدث.
يذكر أن إجمالي الوقت الذي قضاه إيسكو داخل الملعب خلال 10 مباريات خلال الموسم الحالي هو 195 دقيقة لم يحرز خلالها سوى هدف واحد.