تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
https://arabic.sputniknews.com/20220111/برشلونة-ضد-الريال-هل-يفجر-إيسكو-مفاجأة-خلال-الانتقالات-الصيفية-المقبلة؟-1055248211.html
برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
توقعت تقارير صحفية أن يفجر اللاعب الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد مفاجأة في موسم الانتقالات الصيفية المقبل بالانتقال إلى نادي برشلونة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:49+0000
2022-01-11T14:49+0000
رياضة
أخبار برشلونة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103112/27/1031122753_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0b3d1e20df8e3a8ae76edddcfdb1256a.jpg
وتحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، مؤخرا عن انتقال إيسكو إلى "كامب نو"، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بحسب موقع "كورة" الرياضي.ورغم أن عقد إيسكو مع الريال من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، إلا أنه لا توجد مفاوضات بينه وبين النادي من أجل تجديده.وأشار الموقع إلى وجود تقارير حول وجود اتفاق مبدئي بين لاعب وسط الريال الحالي إيسكو ونادي برشلونة على أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الموسم.وتحدث الموقع عن أن الريال كان لديه نية للتخلي عن إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية لكن ذلك لم يحدث.يذكر أن إجمالي الوقت الذي قضاه إيسكو داخل الملعب خلال 10 مباريات خلال الموسم الحالي هو 195 دقيقة لم يحرز خلالها سوى هدف واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20201121/إيسكو-يطالب-بالرحيل-عن-ريال-مدريد-والإدارة-ترد-1047263992.html
https://arabic.sputniknews.com/20190208/ريال-مدريد-إيسكو-سولاري-مباراة-أتلتيكو-1038897967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103112/27/1031122753_278:0:3390:2334_1920x0_80_0_0_6f5d909b235b5f665fb1e1019672baae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار برشلونة

برشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟

14:49 GMT 11.01.2022
© REUTERS / JUAN MEDINAإيسكو نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني
إيسكو نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / JUAN MEDINA
تابعنا عبر
توقعت تقارير صحفية أن يفجر اللاعب الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد مفاجأة في موسم الانتقالات الصيفية المقبل بالانتقال إلى نادي برشلونة.
وتحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، مؤخرا عن انتقال إيسكو إلى "كامب نو"، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بحسب موقع "كورة" الرياضي.
زيدان و إيسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2020
إيسكو يطالب بالرحيل عن ريال مدريد والإدارة ترد
21 نوفمبر 2020, 13:35 GMT
ورغم أن عقد إيسكو مع الريال من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل، إلا أنه لا توجد مفاوضات بينه وبين النادي من أجل تجديده.
وأشار الموقع إلى وجود تقارير حول وجود اتفاق مبدئي بين لاعب وسط الريال الحالي إيسكو ونادي برشلونة على أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الموسم.
إيسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2019
مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات إيسكو بشأن التهميش داخل الفريق
8 فبراير 2019, 18:55 GMT
وتحدث الموقع عن أن الريال كان لديه نية للتخلي عن إيسكو خلال موسم الانتقالات الشتوية لكن ذلك لم يحدث.
يذكر أن إجمالي الوقت الذي قضاه إيسكو داخل الملعب خلال 10 مباريات خلال الموسم الحالي هو 195 دقيقة لم يحرز خلالها سوى هدف واحد.
© Sputnik / Mohamed Hassanأفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020
أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:21 GMTدراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض
15:21 GMTأرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
15:19 GMTحوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
15:16 GMTمنتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
15:10 GMTالبنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة
15:09 GMTمصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
15:08 GMTألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
15:05 GMTغانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي
14:58 GMTالخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
14:56 GMTتونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية
14:53 GMTعلماء يحلون لغز الانقراض الجماعي "الأوردوفيشي"... كائن له الفضل بعودة الحياة
14:50 GMTتبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
14:49 GMTبرشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
14:48 GMTوزير خارجية إسرائيل: نقيم حوارا جيدا مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني
14:47 GMTحادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه
14:43 GMTالسيسي: لدينا 6 ملايين شخص من دول أخرى دمجناهم في المجتمع
14:42 GMTميشوستين يهنئ رئيس الوزراء الكازاخستاني الجديد
14:38 GMTرئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو
14:37 GMTالسفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها
14:34 GMTالتحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"