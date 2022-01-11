https://arabic.sputniknews.com/20220111/بعد-اتهام-السلطة-لها-بالتحريض-هل-تشعل-أجواء-جنين-أزمة-بين-فتح-وحماس؟-1055265977.html

بعد اتهام السلطة لها بالتحريض... هل تشعل أجواء جنين أزمة بين فتح وحماس؟

بعد اتهام السلطة لها بالتحريض... هل تشعل أجواء جنين أزمة بين فتح وحماس؟

في خضم الأحداث التي شهدتها محافظة جنين على إثر اعتقال أمن السلطة الفلسطينية لنجل الأسير زكريا الزبيدي، اتهم محافظ جنين حركة حماس بالتحريض للهجوم على مقار... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T22:06+0000

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وقال أكرم الرجوب محافظ جنين، إن كل العناوين التي أطلقت النار على مبنى المقاطعة عناوين خارجة عن القانون، وكان هناك تحريضا بشكل واضح وما زال قائما من قوى الظلام، التي تحمل أفكارا ظلامية.وتابع: "كان لحماس دورا بارزا في التحريض، وفي هذا الأمر الذي يجب أن تدركه حركة فتح وشباب مخيم جنين"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.أحداث جنينأكد أكرم الرجوب محافظ جنين، أن إطلاق النار على مقر المقاطعة في المدينة أمر محرم ومجرم، مضيفا أن الاعتداء على ابن الأسير زكريا الزبيدي أمر مرفوض، وأنه توجد إجراءات رسمية اتخذت من قبل الشرطة، إلى جانب تحقيق رسمي، متوعدا بمحاسبة كل من تجاوز القانون في هذا الشأن.وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية على محمد، نجل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، ابن مخيم جنين.وجاء في البيان أن حركة المقاومة الإسلامية "تدين بأشد العبارات الاعتداء الآثم لأجهزة أمن السلطة على الشاب محمد زكريا الزبيدي، ابن مخيم جنين ونجل الأسير المناضل زكريا الزبيدي، أحد أبطال نفق الحرية".وأضاف البيان أن "تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية، ومواكب الأسرى المحررين، وأبناء الأسرى، عمل لا مسؤول وتجاوز خطير، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب محاسبة مرتكبيها".ودعت الحركة في بيانها إلى "إنهاء كل سياسات القمع والتعذيب والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وإطلاق سراح كل النشطاء والمعتقلين السياسيين".ودعت الحركة إلى الوقوف بجانب الأسرى وإسنادهم وتعزيز "صمودهم" ورعاية أبنائهم وأسرهم، بدلا من "الاعتداء عليهم وقمعهم بالطريقة الوحشية ذاتها التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني".إسرائيل وحماساعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن حماس تسعى لتكريس الفوضى والفلتان الأمني في أراضي السلطة الوطنية في الضفة الغربية من خلال تصريحات قياداتها ووسائل إعلامها.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن حماس تسعى إلى خلق مناخ أمني يتشابه مع المناخ الأمني الذي سبق "انقلابها" على السلطة الوطنية في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعي أهداف الحركة وإعلامها خصوصا أنه "ذاق الأمرين" نتيجة لسيطرتها على غزة.وقال الأيوبي إن الغريب في الأمر هو أن حكومة إسرائيل تسعى لتقوية حكم حماس في غزة من خلال تسهيل دخول الأموال لجيوب قادة الحركة ودعم استثماراتهم واقتصادهم.وأشار إلى أن حماس فتحت خطوط التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل واضح، ودليل ذلك نشاط حماس على حدود غزة المحاذية لدبابات والمستوطنات الإسرائيلية.وشدد الأيوبي على أن السلطة الوطنية وأجهزتها تكرست في وجدان الشعب الفلسطيني، وتمتلك القوة والقدرة على مواجهة "أكاذيب حماس وتحريضها" على أجهزة الأمن ومؤسسات السلطة.وناشد الأيوبي كافة أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بعدم الإنجرار خلف "إعلام حماس الأصفر الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية ويخدم أجندات إيران وحكومة إسرائيل والإخوان المسلمين"، على حد قوله.اتهام باطلبدوره نفى مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، اتهامات السلطة لحماس بالضلوع في الهجوم على مقراتها، مؤكدا أنها محاولة لإلقاء "فشل السلطة" على الآخرين.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن ما يحدث يعلمه الجميع، وهو اعتداء على ابن الأسير زكريا الزبيدي عضو كتائب شهداء الأقصى، ما أحدث موجة غضب من قبل مسلحين طالت مراكز الشرطة ومؤسسات السلطة الأمنية للإفراج عن محمد الزبيدي.وتابع: "لذلك لا يريد أكرم الرجوب اتهام كتائب شهداء الأقصى، ولن يجد للهروب بدا إلا باتهام حماس، وهو اتهام باطل ولا دليل عليه".وعن تأثير هذا الاتهام على المصالحة المرتقبة بين حماس وفتح، قال إنه لا توجد مصالحة حتى تتأثر بالاتهام الباطل، وإن الكل يعلم من أطلق النار ومن تظاهر عند اعتقال الزبيدي.وأكد الصواف، أن حماس لا علاقة لها بإطلاق النار على المقرات وأنها استنكرت الفعل الذي قامت به أجهزة أمن السلطة والاعتداء على الزبيدي دون سبب، مضيفا: "الاعتداء كان رسالة للمسلحين على مختلف توجهاتهم وخاصة كتائب شهداء الأقصى، فكان الرد منها واضحا للأجهزة الأمنية في جنين".أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، فجر السبت، عن محمد نجل الأسير زكريا زبيدي، بعد ساعات من اعتقاله في مدينة جنين بشمال الضفة.وأفادت مصادر محلية بالإفراج عن محمد زكريا الزبيدي وأيهم السعدي وأوس الشلبي، بعد اتصالات مكثفة جرت في الساعة الأخيرة لتهدئة الأوضاع الميدانية في مخيم جنين.شهدت مدينة جنين ومخيمها، مساء الجمعة، حالة توتر شديد تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حماس, آخر أخبار القدس الأن