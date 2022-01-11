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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/بعد-الهزيمة-أمام-نيجيريا--مدرب-المنتخب-المصري-يعود-إلى-القاهرة-1055265829.html
بعد الهزيمة أمام نيجيريا .. مدرب المنتخب المصري يعود إلى القاهرة
بعد الهزيمة أمام نيجيريا .. مدرب المنتخب المصري يعود إلى القاهرة
عاد مدرب حراس المنتخب المصري المؤقت، طارق سليمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية، القاهرة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T21:45+0000
2022-01-11T21:45+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
مصر
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وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سليمان عاد إلى القاهرة، بعد تعافي المدرب الأساسي لحراس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري من إصابته بفيروس كورونا، وانضمامه إلى جهاز المنتخب في الكاميرون.وأكدت الصحيفة أن سليمان قد ودَّع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري، فور الانتهاء من مباراة نيجيريا، التي انتهت بفوز الأخير بهدف للا شيء.ويذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، قد طالب بضم طارق سليمان إلى جهاز المنتخب، فور الإعلان عن إصابة عصام الحضري بكورونا، حيث بقي الأخير في القاهرة إلى أن تعافى من الفيروس، ويلحق بالمنتخب المصري في الكاميرون.استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.منتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/هدف-فوز-نيجيريا-على-مصر-في-بطولة-أمم-أفريقيا-2021-فيديو-1055259160.html
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مجتمع, مصر

بعد الهزيمة أمام نيجيريا .. مدرب المنتخب المصري يعود إلى القاهرة

21:45 GMT 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالتحام بين مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ولاعب منتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، نوفمبر 2019
التحام بين مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ولاعب منتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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عاد مدرب حراس المنتخب المصري المؤقت، طارق سليمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية، القاهرة.
وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سليمان عاد إلى القاهرة، بعد تعافي المدرب الأساسي لحراس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري من إصابته بفيروس كورونا، وانضمامه إلى جهاز المنتخب في الكاميرون.
لاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
18:18 GMT
وأكدت الصحيفة أن سليمان قد ودَّع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري، فور الانتهاء من مباراة نيجيريا، التي انتهت بفوز الأخير بهدف للا شيء.
ويذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، قد طالب بضم طارق سليمان إلى جهاز المنتخب، فور الإعلان عن إصابة عصام الحضري بكورونا، حيث بقي الأخير في القاهرة إلى أن تعافى من الفيروس، ويلحق بالمنتخب المصري في الكاميرون.
استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
منتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.
وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
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