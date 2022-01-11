https://arabic.sputniknews.com/20220111/بعد-تركيا-المغرب-يستعد-للحد-من-العجز-التجاري-مع-تونس-ومصر-1055212461.html

بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر

بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر

اتخذ المغرب عدة إجراءات لإعادة التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع تونس ومصر، بهدف حماية نسيجه الصناعي وحماية الوظائف، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة "أوجوردوي لوماروك" الفرنسية، أن المغرب يعتزم إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على قائمة السلع بما في ذلك المنسوجات وقضبان التسليح والسيارات.فيما يخطط المغرب مع تونس، لفرض ضريبة بنسبة 17.5٪ على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية الأخرى.وكان العجز التجاري المغربي قد اتسع بنسبة 26.4٪ إلى 181 مليار درهم بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 2021.يذكر أنه في عام 2020، وافق المغرب على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية ولمدة خمس سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20200115/بعد-تضرر-الرباط-منها-المغرب-وتركيا-يتفقان-على-مراجعة-اتفاقية-التجارة-الحرة-بينهما-1044073310.html

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