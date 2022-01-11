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بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
اتخذ المغرب عدة إجراءات لإعادة التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع تونس ومصر، بهدف حماية نسيجه الصناعي وحماية الوظائف، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:13+0000
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وأفادت صحيفة "أوجوردوي لوماروك" الفرنسية، أن المغرب يعتزم إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على قائمة السلع بما في ذلك المنسوجات وقضبان التسليح والسيارات.فيما يخطط المغرب مع تونس، لفرض ضريبة بنسبة 17.5٪ على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية الأخرى.وكان العجز التجاري المغربي قد اتسع بنسبة 26.4٪ إلى 181 مليار درهم بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 2021.يذكر أنه في عام 2020، وافق المغرب على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية ولمدة خمس سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20200115/بعد-تضرر-الرباط-منها-المغرب-وتركيا-يتفقان-على-مراجعة-اتفاقية-التجارة-الحرة-بينهما-1044073310.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم, مصر

بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر

12:13 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرباط، المغرب، مايو/ أيار 2020
الرباط، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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اتخذ المغرب عدة إجراءات لإعادة التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع تونس ومصر، بهدف حماية نسيجه الصناعي وحماية الوظائف، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه التجاري مع تركيا.
وأفادت صحيفة "أوجوردوي لوماروك" الفرنسية، أن المغرب يعتزم إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على قائمة السلع بما في ذلك المنسوجات وقضبان التسليح والسيارات.
فيما يخطط المغرب مع تونس، لفرض ضريبة بنسبة 17.5٪ على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية الأخرى.
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
بعد تضرر الرباط منها... المغرب وتركيا يتفقان على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بينهما
15 يناير 2020, 17:13 GMT
وكان العجز التجاري المغربي قد اتسع بنسبة 26.4٪ إلى 181 مليار درهم بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 2021.
يذكر أنه في عام 2020، وافق المغرب على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية ولمدة خمس سنوات.
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