تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
https://arabic.sputniknews.com/20220111/تبون-يوجه-كلمة-للشعب-الجزائري-بمناسبة-السنة-الأمازيغية-الجديدة-1055248798.html
تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2972. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:50+0000
2022-01-11T14:50+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_0:0:2330:1312_1920x0_80_0_0_8255ec0f439e32f14a02e9bf494c25f1.jpg
وكتب الرئيس الجزائري تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس".حسب موقع "alwasat"، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210419/النفقة-عادة-أمازيغية-يتوارثها-الجزائريون-لدعم-الفقراء-والأغنياء-1048738588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_85:0:2153:1551_1920x0_80_0_0_607c63000c63cc62b678d42949fcdb4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

14:50 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2972.
وكتب الرئيس الجزائري تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس".
حسب موقع "alwasat"، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.
النفقة... عادة أمازيغية يتوارثها الجزائريون لتوزيع اللحوم على الفقراء والأغنياء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2021
"النفقة"... عادة أمازيغية يتوارثها الجزائريون لدعم الفقراء والأغنياء
19 أبريل 2021, 17:13 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:21 GMTدراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض
15:21 GMTأرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
15:19 GMTحوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
15:16 GMTمنتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
15:10 GMTالبنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة
15:09 GMTمصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
15:08 GMTألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
15:05 GMTغانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي
14:58 GMTالخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
14:56 GMTتونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية
14:53 GMTعلماء يحلون لغز الانقراض الجماعي "الأوردوفيشي"... كائن له الفضل بعودة الحياة
14:50 GMTتبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
14:49 GMTبرشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
14:48 GMTوزير خارجية إسرائيل: نقيم حوارا جيدا مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني
14:47 GMTحادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه
14:43 GMTالسيسي: لدينا 6 ملايين شخص من دول أخرى دمجناهم في المجتمع
14:42 GMTميشوستين يهنئ رئيس الوزراء الكازاخستاني الجديد
14:38 GMTرئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو
14:37 GMTالسفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها
14:34 GMTالتحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"