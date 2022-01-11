تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

وكتب الرئيس الجزائري تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس".حسب موقع "alwasat"، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2972.
وكتب الرئيس الجزائري تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس".
بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس.
حسب موقع "alwasat"، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.