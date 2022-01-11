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https://arabic.sputniknews.com/20220111/تحطم-مروحية-طبية-في-منطقة-سكنية-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-فيديو-1055261983.html
تحطم مروحية طبية في منطقة سكنية بولاية بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
تحطم مروحية طبية في منطقة سكنية بولاية بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
تحطمت مروحية، اليوم الثلاثاء في منطقة سكنية في ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:44+0000
2022-01-11T19:44+0000
2022-01-11T19:44+0000
تحطم مروحية
الولايات المتحدة
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ووردت أنباء أولية عن وقوع إصابات، بينما أشارت تقارير إخبارية إلى أنها كانت مروحية طبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأظهر مقطع مصور التقط من طائرة مسيرة حطام المروحية على الأرض قرب مبنى كنيسة عند مفترق طرق في حي دريكسيل هيل في بلدة أبر داربي.وذكرت تقارير إخبارية أن المروحية كانت في طريقها إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وعلى متنها 4 أشخاص، 3 منهم أفراد الطاقم وطفل واحد.ويعاني جميع الضحايا الأربعة من إصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.وأشارت التقارير إلى أنه لم يكن هناك حريق لكن رجال الإطفاء كانوا يمارسون عملهم بجوار الحطام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تحطم مروحية, الولايات المتحدة
تحطم مروحية طبية في منطقة سكنية بولاية بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
تحطمت مروحية، اليوم الثلاثاء في منطقة سكنية في ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
ووردت أنباء أولية عن وقوع إصابات، بينما أشارت تقارير إخبارية إلى أنها كانت مروحية طبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وأظهر مقطع مصور التقط من طائرة مسيرة
حطام المروحية
على الأرض قرب مبنى كنيسة عند مفترق طرق في حي دريكسيل هيل في بلدة أبر داربي.
وذكرت تقارير إخبارية أن المروحية كانت في طريقها إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وعلى متنها 4 أشخاص، 3 منهم أفراد الطاقم وطفل واحد.
ويعاني جميع الضحايا الأربعة من إصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.
وأشارت التقارير إلى أنه لم يكن هناك حريق لكن رجال الإطفاء كانوا يمارسون عملهم بجوار الحطام.