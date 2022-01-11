تحمل "الفلاشة الخبيثة"... طرود بريدية يرسلها القراصنة لاختراق حاسوبك

ذكر ذلك موقع "ذا ريكورد" الأمريكي، في تقرير قبل أيام، أشار فيه إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كشف قيام مجموعة متخصصة في الجرائم الإلكترونية تحمل اسم كودي "إف آي إن - 7" باستهداف شركات أمريكية إلكترونيا عن طريق إرسال طرود بريدية فيها "الفلاشة الخبيثة"."الفلاشة الخبيثة" هي عبارة عن وحدة تخزين نقالة "يو إس بي" مزودة ببرامج فيروسية تمكن مرسلها من السيطرة على أي جهاز حاسوب بمجرد توصيله بها."الفدية" هي برمجيات خبيثة مهمتها الاستيلاء على الأجهزة المستهدفة بعملية القرصنة وتشفير الملفات الموجودة عليها وطلب فدية مالية من صاحب الملفات حتى يتمكن من إعادة استخدامها.ولفت الموقع إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقي بلاغات في أغسطس/ آب 2021، تقول إنه تم إرسال العديد من الطرود البريدية إلى شركات ومؤسسات حكومية وشركات عاملة في مجال الدفاع تحمل "الفلاشة الخبيثة".وبحسب الموقع، فإن بعض الطرود يتم إرسالها باسم وزارة الصحة الأمريكية أو شركة "أمازون"، وفي الحالتين تم اكتشاف أن تلك الرسائل البريدية تحمل برمجيات خبيثة محظورة.
اكتشف خبراء الأمن المعلوماتي في الولايات المتحدة الأمريكية انتشار طريقة جديدة لاستهداف بعض الشركات عن طريق "الفلاشة الخبيثة"، التي تمكن القراصنة من الاستيلاء على قواعد البيانات الخاصة بها.
ذكر ذلك موقع "ذا ريكورد" الأمريكي، في تقرير قبل أيام، أشار فيه إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كشف قيام مجموعة متخصصة في الجرائم الإلكترونية تحمل اسم كودي "إف آي إن - 7" باستهداف شركات أمريكية إلكترونيا عن طريق إرسال طرود بريدية فيها "الفلاشة الخبيثة".
The FBI says an infamous cybercrime group has sent malicious USB devices to US companies over the past few months in the hopes of infecting their systems with malware and carrying out future attacks https://t.co/iLp5yh2QZK