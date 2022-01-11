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تركيا ترحب باختيار رئيس وزراء جديد واستقرار الأوضاع في كازاخستان
تركيا ترحب باختيار رئيس وزراء جديد واستقرار الأوضاع في كازاخستان
رحبت تركيا، اليوم الثلاثاء، باختيار رئيس حكومة جديد في كازاخستان واستقرار الأوضاع هناك، بعد أيام من مظاهرات عنيفة في عدة مناطق في البلاد احتجاجا على رفع أسعار... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:54+0000
2022-01-11T08:54+0000
تركيا
كازاخستان
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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال كلمته في مؤتمر طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية: "نرحب بالسيطرة على الوضع في كازاخستان، وسعداء بالإعلان عن رئيس جديد للوزراء"، في إشارة إلى تعيين علي خان إسماعيلوف.وتابع أوغلو قائلا "مستعدون لتسخير كل إمكانياتنا من أجل مساعدة كازاخستان، ونحن إلى جانبها ونتضامن معها بشكل كامل مهما حدث".ودعا تشاوش أوغلو في كلمته عبر الفيديو: "علينا أن ندعم كازاخستان لتكون قوية أكثر مما كانت عليه قبل المظاهرات".
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تركيا, كازاخستان

تركيا ترحب باختيار رئيس وزراء جديد واستقرار الأوضاع في كازاخستان

08:54 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
رحبت تركيا، اليوم الثلاثاء، باختيار رئيس حكومة جديد في كازاخستان واستقرار الأوضاع هناك، بعد أيام من مظاهرات عنيفة في عدة مناطق في البلاد احتجاجا على رفع أسعار الغاز.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال كلمته في مؤتمر طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية: "نرحب بالسيطرة على الوضع في كازاخستان، وسعداء بالإعلان عن رئيس جديد للوزراء"، في إشارة إلى تعيين علي خان إسماعيلوف.

وتابع أوغلو قائلا "مستعدون لتسخير كل إمكانياتنا من أجل مساعدة كازاخستان، ونحن إلى جانبها ونتضامن معها بشكل كامل مهما حدث".

ودعا تشاوش أوغلو في كلمته عبر الفيديو: "علينا أن ندعم كازاخستان لتكون قوية أكثر مما كانت عليه قبل المظاهرات".
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