https://arabic.sputniknews.com/20220111/تشافي-مواجهة-ريال-مدريد-قد-تصبح-نقطة-تحول-1055262208.html

تشافي: مواجهة ريال مدريد قد تصبح نقطة تحول

تشافي: مواجهة ريال مدريد قد تصبح نقطة تحول

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه سيواجه اختبارا صعبا غدا الأربعاء، في مباراة قمة أمام غريمه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T19:56+0000

2022-01-11T19:56+0000

2022-01-11T20:01+0000

رياضة

أخبار برشلونة

تشافي هيرنانديز

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وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، "قد تصبح هذه المباراة نقطة تحول"."الفوز بها سيضعنا في النهائي وسيمنح مشروعنا مصداقية. وضعنا الدوري الإسباني جانبا للتركيز على الفوز ببطولة عظيمة".وقال تشافي إنه لن يكون هناك أي أعذار رغم أن مباراة القمة تأتي في وقت مبكر من فترته على رأس الجهاز الفني للنادي حيث تولى المسؤولية قبل أقل من شهرين خلفا لرونالد كومان مدرب برشلونة السابق.وأضاف تشافي"لا أهتم بتوقيت المباراة، وفقا لوكالة "روسترز"."بالتأكيد، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت، هذا واضح، لكن لا يمكننا تقديم أعذار. يتعين على برشلونة دائما المنافسة. بالنسبة لنا، سنواجه اختبارا يوم الأربعاء".وستكون هذه أول مباراة قمة لتشافي كمدرب لبرشلونة، لكنه واجه ريال مدريد كثيرا في السابق خلال فترة لعبه ويعرف ما الذي تنتظره الجماهير من هذه المواجهات.ويحتل برشلونة المركز السادس في الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة متأخرا بفارق 17 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.وقال تشابي "عاصرت كل أنواع القمم. في بعض الأحيان كان برشلونة المرشح الأبرز للفوز ومع ذلك لم ينتصر والعكس كذلك. تعادل برشلونة أو انتصر في سانتياجو برنابيو في أحلك الظروف والمواقف"."يصعب توقع نتيجة مباراة القمة غدا. سنحاول فرض طريقتنا واللعب بأسلوبنا. لن يكون الأمر سهلا".وسيرحب تشافي بعودة العديد من اللاعبين المصابين مثل المهاجم أنسو فاتي، بينما سيعود لاعب الوسط بيدري والمهاجم فيران توريس من إصابة بـ "كوفيد-19".وقال تشافي "جاءت نتيجة فحوص بيدري وتوريس سلبية لـ "كوفيد-19" وهي أخبار رائعة. قد لا يتمكن هذا الثنائي من خوض مباراة كاملة لكن من الرائع عودتهما. إنهما لاعبان مهمان للغاية بالنسبة لطريقة اللعب التي نرغبها".

https://arabic.sputniknews.com/20220111/برشلونة-ضد-الريال-هل-يفجر-إيسكو-مفاجأة-خلال-الانتقالات-الصيفية-المقبلة؟-1055248211.html

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رياضة, أخبار برشلونة, تشافي هيرنانديز