تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/تقرير-مصر-مؤهلة-لاستقبال-استثمارات-أجنبية-أكبر-والمستثمرون-يراهنون-عليها-في-2022-1055265185.html
تقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022
تقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022
بفضل الأداء المتميز لسوق السندات المصري، أصبح من الأسواق المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة، والذين يتوقعون عاما آخر من المكاسب الكبيرة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T21:37+0000
2022-01-11T21:37+0000
اقتصاد
العالم
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102508/51/1025085140_0:108:3501:2077_1920x0_80_0_0_56fa6a43c58374bb9a2e2ba33dba50ef.jpg
ومن المقرر أن يضيف مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري العالمي مصر – التي تمتلك 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة - إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر، ما يهيئ السوق لاستقبال تدفقات نقدية من مديري الأصول السلبيين.انجذب المستثمرون بالفعل إلى أسعار الفائدة الحقيقية التي تقدمها مصر، والتي تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم (طرح معدل الفائدة من التضخم). الاستثمار السلبي هو إحدى استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.مع تعثر أسواق السندات العالمية بسبب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجا متشددا، تبدو مصر وكأنها نقطة مضيئة للمستثمرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".سجلت السندات المحلية مستوى عائد حقيقي نسبته 1.7% منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التي قدمت أداء إيجابيا.تقول شركتا إدارة الأصول "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال إنهما تتوقعان استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصري، وتحقيق عائد من رقمين في عام 2022.يضاف ذلك إلى عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل أداء في العالم، ويقارن بمتوسط ​​خسارة بلغت 1.2% لسندات الأسواق الناشئة المحلية.قد تسجل السندات بالعملة المحلية لمصر عائدا نسبته 17% هذا العام، وفقا لأندرس فيرجمان، مدير الأصول لدى "باينبريدج"، والذي قال "إن عملية خفض التضخم لا تزال سليمة وسعر الصرف قيم بشكل عادل".على المدى الطويل، كان أداء سوق السندات في مصر أفضل، وحققت ديونها المحلية عائدا قدره 156% بالدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث اجتذبت الإصلاحات بموجب اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من دول الخليج العربية التدفقات النقدية.يقارن هذا الأداء الاستثنائي بعائد بلغ 26% لمؤشر "بلومبيرغ" للأسواق الناشئة، ويتفوق حتى على مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي، الذي حقق عائدا نسبته 133%.السندات الدولارية لمصر هي قصة أخرى مختلفة، حيث تتحمل هذه الديون بالعملة الصعبة وطأة المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والعجز في البلاد.بعدما خسر المستثمرون 8% العام الماضي، يطالبون الآن بعلاوة إضافية للاحتفاظ بالديون المصرية الدولارية، والتي يبلغ العائد عليها حاليا 593 نقطة أساس مثل العراق لكن أعلى من دول مثل الجابون وباكستان.ومع ذلك، فإن سندات العملة المحلية للبلد تخالف الاتجاه العالمي للعوائد السلبية، حيث لا يزال التضخم أقل من سعر الفائدة لدى البنك المركزي. ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر - الفرق بين معدل العائد على الودائع والتضخم - 2.35%، مقارنة مع سالب 6.55% في الولايات المتحدة.قال جيم بارينو، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في "شرودرز" لإدارة الأصول، ومقرها نيويورك: "مع ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية بشكل متواضع هذا العام، سيكون محركا رئيسيا للسندات المصرية، وستظل القدرة على احتواء التضخم نسبيا أمرا أساسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20210318/بعد-قرار-البنك-المركزي-ماذا-يعني-امتلاك-مصر-أعلى-معدل-فائدة-حقيقي-في-العالم؟-1048401197.html
https://arabic.sputniknews.com/20210905/وكالة-دولية-تحذر-مصر-من-خطر-يكمن-في-جاذبيتها-للمستثمرين-الأجانب-1050047253.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102508/51/1025085140_292:0:3207:2186_1920x0_80_0_0_e7bc071e43fbcff79394c92b7be959d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار مصر الآن, مصر

تقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022

21:37 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
بفضل الأداء المتميز لسوق السندات المصري، أصبح من الأسواق المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة، والذين يتوقعون عاما آخر من المكاسب الكبيرة.
ومن المقرر أن يضيف مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري العالمي مصر – التي تمتلك 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة - إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر، ما يهيئ السوق لاستقبال تدفقات نقدية من مديري الأصول السلبيين.
انجذب المستثمرون بالفعل إلى أسعار الفائدة الحقيقية التي تقدمها مصر، والتي تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم (طرح معدل الفائدة من التضخم). الاستثمار السلبي هو إحدى استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
مع تعثر أسواق السندات العالمية بسبب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجا متشددا، تبدو مصر وكأنها نقطة مضيئة للمستثمرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2021
بعد قرار البنك المركزي... ماذا يعني امتلاك مصر أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم؟
18 مارس 2021, 20:44 GMT
سجلت السندات المحلية مستوى عائد حقيقي نسبته 1.7% منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التي قدمت أداء إيجابيا.
تقول شركتا إدارة الأصول "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال إنهما تتوقعان استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصري، وتحقيق عائد من رقمين في عام 2022.
يضاف ذلك إلى عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل أداء في العالم، ويقارن بمتوسط ​​خسارة بلغت 1.2% لسندات الأسواق الناشئة المحلية.
قد تسجل السندات بالعملة المحلية لمصر عائدا نسبته 17% هذا العام، وفقا لأندرس فيرجمان، مدير الأصول لدى "باينبريدج"، والذي قال "إن عملية خفض التضخم لا تزال سليمة وسعر الصرف قيم بشكل عادل".
على المدى الطويل، كان أداء سوق السندات في مصر أفضل، وحققت ديونها المحلية عائدا قدره 156% بالدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث اجتذبت الإصلاحات بموجب اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من دول الخليج العربية التدفقات النقدية.
يقارن هذا الأداء الاستثنائي بعائد بلغ 26% لمؤشر "بلومبيرغ" للأسواق الناشئة، ويتفوق حتى على مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي، الذي حقق عائدا نسبته 133%.
السندات الدولارية لمصر هي قصة أخرى مختلفة، حيث تتحمل هذه الديون بالعملة الصعبة وطأة المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والعجز في البلاد.
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
وكالة دولية تحذر مصر من خطر يكمن في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب
5 سبتمبر 2021, 16:10 GMT
بعدما خسر المستثمرون 8% العام الماضي، يطالبون الآن بعلاوة إضافية للاحتفاظ بالديون المصرية الدولارية، والتي يبلغ العائد عليها حاليا 593 نقطة أساس مثل العراق لكن أعلى من دول مثل الجابون وباكستان.
ومع ذلك، فإن سندات العملة المحلية للبلد تخالف الاتجاه العالمي للعوائد السلبية، حيث لا يزال التضخم أقل من سعر الفائدة لدى البنك المركزي. ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر - الفرق بين معدل العائد على الودائع والتضخم - 2.35%، مقارنة مع سالب 6.55% في الولايات المتحدة.
قال جيم بارينو، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في "شرودرز" لإدارة الأصول، ومقرها نيويورك: "مع ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية بشكل متواضع هذا العام، سيكون محركا رئيسيا للسندات المصرية، وستظل القدرة على احتواء التضخم نسبيا أمرا أساسيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:47 GMTكيف يتم نقل مدافع هاوتزر الثقيلة بالمروحيات؟... صور
21:45 GMTبعد الهزيمة أمام نيجيريا .. مدرب المنتخب المصري يعود إلى القاهرة
21:44 GMTواشنطن ترحب بإعلان كازاخستان عن انتهاء مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
21:37 GMTتقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022
21:36 GMTطالبان تتوسع في دفع أجور الموظفين قمحا
21:27 GMTكوريا الشمالية تؤكد تجربة صاروخ فرط صوتي وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر
21:23 GMTوزير خارجية فرنسا: إحياء اتفاق إيران النووي لا يزال بعيدا
21:14 GMTأسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
21:04 GMTواشنطن: التقدم المحرز في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متواضع
21:04 GMTروسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
20:55 GMTإصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
20:53 GMTواشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"
20:49 GMTفقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
20:45 GMTقناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
20:37 GMTأمريكا تواجه أزمة حادة في توفير الدم للمرضى
20:35 GMTوكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية
20:33 GMTروسيا تسجل أول نظام اختبار للكشف عن متحور "أوميكرون"
20:32 GMTحجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو
20:18 GMTكم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟
19:59 GMTوزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول