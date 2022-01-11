تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220111/تنكيس-أعلام-الاتحاد-الأوروبي-حدادا-على-رئيس-البرلمان--1055255622.html
تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
نكس الاتحاد الأوروبي أعلامه حدادا على رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن 65 عاما. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:46+0000
2022-01-11T16:46+0000
2022-01-11T16:46+0000
الاتحاد الأوروبي
تنكيس العلم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104482/05/1044820521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fe4fdfb42f3a6b112ced9fdc986d86d.jpg
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قادة ومسؤولين في دول الاتحاد وفي العالم، أحيوا ذكرى ساسولي، معتبرين أنه كان "بطلا للديموقراطية" و"محاربا من أجل أوروبا".توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه المناعي.وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-استكمال-مهمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-أمرا-هاما-1055205585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104482/05/1044820521_169:0:2721:1914_1920x0_80_0_0_c6f106fd46b12d4a9e43f4f5c19075e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الاتحاد الأوروبي, تنكيس العلم
تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
نكس الاتحاد الأوروبي أعلامه حدادا على رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن 65 عاما.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قادة ومسؤولين في دول الاتحاد وفي العالم، أحيوا ذكرى ساسولي، معتبرين أنه كان "بطلا للديموقراطية" و"محاربا من أجل أوروبا".
توفي
رئيس البرلمان الأوروبي
، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه المناعي.
وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".
وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.
ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".