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https://arabic.sputniknews.com/20220111/تنكيس-أعلام-الاتحاد-الأوروبي-حدادا-على-رئيس-البرلمان--1055255622.html
تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
نكس الاتحاد الأوروبي أعلامه حدادا على رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن 65 عاما. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:46+0000
2022-01-11T16:46+0000
الاتحاد الأوروبي
تنكيس العلم
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قادة ومسؤولين في دول الاتحاد وفي العالم، أحيوا ذكرى ساسولي، معتبرين أنه كان "بطلا للديموقراطية" و"محاربا من أجل أوروبا".توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه المناعي.وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".
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الاتحاد الأوروبي, تنكيس العلم

تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان

16:46 GMT 11.01.2022
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDISرئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS
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نكس الاتحاد الأوروبي أعلامه حدادا على رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن 65 عاما.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قادة ومسؤولين في دول الاتحاد وفي العالم، أحيوا ذكرى ساسولي، معتبرين أنه كان "بطلا للديموقراطية" و"محاربا من أجل أوروبا".
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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10:05 GMT
توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، فجر اليوم الثلاثاء، في إيطاليا عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بمضاعفات خطيرة في جهازه المناعي.
وقال روبرتو كويلو الناطق باسمه، في بيان: "توفي ديفيد ساسولي في الساعة 1:15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا. وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".
وأعلن كويلو، أمس الاثنين، إن ساسولي نقل إلى المستشفى في إيطاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز المناعي.
ونعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة على تويتر، ساسولي قائلا "أشعر بالحزن لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي".
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