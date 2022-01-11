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توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي
توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي
أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن بعض المراقبين الجويين في غرب الولايات المتحدة كانوا قد أصدروا أوامر بوقف الملاحة الجوية)، يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:04+0000
2022-01-11T16:09+0000
العالم
كوريا الشمالية
أمريكا
صاروخ باليستي
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وأضحت "إن بي سي" أنه من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين، إذ لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على طلبات الشبكة يومي الاثنين والثلاثاء للحصول على مزيد من المعلومات.وقالت متحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي، إن عمال المطار كانوا قد تلقوا تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بعد الساعة 2:30 مساء، بأن هناك توقفًا أرضيًا، لكن قيل لهم إنه تم رفعه بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق.فيما أشار متحدث باسم مطار أونتاريو الدولي في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى أن التوقف "بدأ وألغي في غضون 3 دقائق بعد ظهر اليوم، لذا لم يبدأ العمل به مطلقا".ويعد إطلاق الصاروخ الثاني من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع، والذي جاء بعد دعوات الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع برنامج أسلحتها النووية في تحد "للمعارضة" الدولية.تأتي عمليات الإطلاق في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية في عام 2021، والتي تؤكد من خلالها رحلتها المتواصلة في توسيع قدراتها العسكرية خلال المحادثات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة، بحسب "إن بي سي".وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم يعد "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأظهر قدرة أكثر تقدما من الإطلاق السابق لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية--تطلق-صاروخا-باليستيا-بسرعة-10-ماخ-1055202678.html
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العالم, كوريا الشمالية, أمريكا, صاروخ باليستي

توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي

16:04 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 11.01.2022)
© Sputnik . KCNAإطلاق صاروخ باليستي
إطلاق صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . KCNA
تابعنا عبر
أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن بعض المراقبين الجويين في غرب الولايات المتحدة كانوا قد أصدروا أوامر بوقف الملاحة الجوية)، يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي على بحرها الشرقي، حيث استغرق الوقف الأرضي، التي توقفت فيها الطائرات المتجهة إلى جهة ما عن الإقلاع، حوالي 7 دقائق.
وأضحت "إن بي سي" أنه من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين، إذ لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على طلبات الشبكة يومي الاثنين والثلاثاء للحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت متحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي، إن عمال المطار كانوا قد تلقوا تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بعد الساعة 2:30 مساء، بأن هناك توقفًا أرضيًا، لكن قيل لهم إنه تم رفعه بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق.
فيما أشار متحدث باسم مطار أونتاريو الدولي في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى أن التوقف "بدأ وألغي في غضون 3 دقائق بعد ظهر اليوم، لذا لم يبدأ العمل به مطلقا".
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ويعد إطلاق الصاروخ الثاني من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع، والذي جاء بعد دعوات الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع برنامج أسلحتها النووية في تحد "للمعارضة" الدولية.
تأتي عمليات الإطلاق في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية في عام 2021، والتي تؤكد من خلالها رحلتها المتواصلة في توسيع قدراتها العسكرية خلال المحادثات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة، بحسب "إن بي سي".
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم يعد "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأظهر قدرة أكثر تقدما من الإطلاق السابق لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.
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