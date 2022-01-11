https://arabic.sputniknews.com/20220111/توقف-كامل-لحركة-الملاحة-الأمريكية-بالتوازي-مع-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخها-الباليستي-1055253052.html

توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي

توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي

أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن بعض المراقبين الجويين في غرب الولايات المتحدة كانوا قد أصدروا أوامر بوقف الملاحة الجوية)، يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T16:04+0000

2022-01-11T16:04+0000

2022-01-11T16:09+0000

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كوريا الشمالية

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صاروخ باليستي

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وأضحت "إن بي سي" أنه من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين، إذ لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على طلبات الشبكة يومي الاثنين والثلاثاء للحصول على مزيد من المعلومات.وقالت متحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي، إن عمال المطار كانوا قد تلقوا تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بعد الساعة 2:30 مساء، بأن هناك توقفًا أرضيًا، لكن قيل لهم إنه تم رفعه بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق.فيما أشار متحدث باسم مطار أونتاريو الدولي في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى أن التوقف "بدأ وألغي في غضون 3 دقائق بعد ظهر اليوم، لذا لم يبدأ العمل به مطلقا".ويعد إطلاق الصاروخ الثاني من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع، والذي جاء بعد دعوات الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع برنامج أسلحتها النووية في تحد "للمعارضة" الدولية.تأتي عمليات الإطلاق في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية في عام 2021، والتي تؤكد من خلالها رحلتها المتواصلة في توسيع قدراتها العسكرية خلال المحادثات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة، بحسب "إن بي سي".وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم يعد "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأظهر قدرة أكثر تقدما من الإطلاق السابق لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية--تطلق-صاروخا-باليستيا-بسرعة-10-ماخ-1055202678.html

https://arabic.sputniknews.com/20220110/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-بحر-اليابان-1055195213.html

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العالم, كوريا الشمالية, أمريكا, صاروخ باليستي