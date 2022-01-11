توقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي

وأضحت "إن بي سي" أنه من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين، إذ لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على طلبات الشبكة يومي الاثنين والثلاثاء للحصول على مزيد من المعلومات.وقالت متحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي، إن عمال المطار كانوا قد تلقوا تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بعد الساعة 2:30 مساء، بأن هناك توقفًا أرضيًا، لكن قيل لهم إنه تم رفعه بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق.فيما أشار متحدث باسم مطار أونتاريو الدولي في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى أن التوقف "بدأ وألغي في غضون 3 دقائق بعد ظهر اليوم، لذا لم يبدأ العمل به مطلقا".ويعد إطلاق الصاروخ الثاني من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع، والذي جاء بعد دعوات الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع برنامج أسلحتها النووية في تحد "للمعارضة" الدولية.تأتي عمليات الإطلاق في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية في عام 2021، والتي تؤكد من خلالها رحلتها المتواصلة في توسيع قدراتها العسكرية خلال المحادثات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة، بحسب "إن بي سي".وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم يعد "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأظهر قدرة أكثر تقدما من الإطلاق السابق لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.
أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن بعض المراقبين الجويين في غرب الولايات المتحدة كانوا قد أصدروا أوامر بوقف الملاحة الجوية)، يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي على بحرها الشرقي، حيث استغرق الوقف الأرضي، التي توقفت فيها الطائرات المتجهة إلى جهة ما عن الإقلاع، حوالي 7 دقائق.
وأضحت "إن بي سي" أنه من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين، إذ لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على طلبات الشبكة يومي الاثنين والثلاثاء للحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت متحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي، إن عمال المطار كانوا قد تلقوا تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بعد الساعة 2:30 مساء، بأن هناك توقفًا أرضيًا، لكن قيل لهم إنه تم رفعه بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق.
فيما أشار متحدث باسم مطار أونتاريو الدولي في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، إلى أن التوقف "بدأ وألغي في غضون 3 دقائق بعد ظهر اليوم، لذا لم يبدأ العمل به مطلقا".
ويعد إطلاق الصاروخ الثاني من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع، والذي جاء بعد دعوات الزعيم كيم جونغ أون لتوسيع برنامج أسلحتها النووية في تحد "للمعارضة" الدولية.
تأتي عمليات الإطلاق في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية في عام 2021، والتي تؤكد من خلالها رحلتها المتواصلة في توسيع قدراتها العسكرية خلال المحادثات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة، بحسب "إن بي سي".
وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم يعد "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأظهر قدرة أكثر تقدما من الإطلاق السابق لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.