https://arabic.sputniknews.com/20220111/تونس-جدل-واسع-حول-إصلاح-المنظومة-القضائية-1055249029.html

تونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية

تونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية

بات إصلاح المنظومة القضائية موضوع سجال شائك في تونس، فالرئيس التونسي لم يتوقف عن توجيه الاتهامات للقضاة بالتسيّس والتورط مع عصابات إجرامية والتستر على قضايا... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T14:56+0000

2022-01-11T14:56+0000

2022-01-11T14:56+0000

أخبار تونس اليوم

القضاء التونسي

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واتهم سعيد مؤخرا أطرافا لم يذكرها بوضع قضاة في مواقع حساسة والتكتم على عدد من الحقائق، مؤكدا أن "أحدهم رفض تسليم الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام".ويرى قيس سعيد أنه بات من الضروري المباشرة في إصلاح المرفق القضائي وتطهيره من التدخلات وسن قانون جديد ينظم المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعتقد بعض القضاة أنه مساس صريح بمبدأ الفصل بين السلطات ومحاولة للسطو عليها، بينما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) تعدٍ على استقلالية السلطة القضائية، منتقدا ما اعتبره "استهداف بعض القضاة بالضغط والتشويه".وترفض معظم الهياكل القضائية في تونس، بما فيها تلك التي رفعت مطلب الإصلاح وأقرت بتسيّس القضاء، المباشرة في سن إصلاحات عن طريق المراسيم الرئاسية دون تشريك أهل المهنة.ضرب لاستقلالية القضاءوفي الصدد، قال رئيس جمعية القضاة الشبان والقاضي، مراد المسعودي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن المنظومة القضائية الحالية جاءت نتيجة لنضالات طويلة أفرزت دستور 2014 الذي جعل من القضاء سلطة محايدة ومستقلة وحامية للحقوق والحريات.ويعتقد المسعودي أن رئيس الجمهورية يريد أن يسن مرسوما يشرف بواسطته على القضاء من خلال وزارة العدل، معتبرا أن هذا النهج سيفضي إلى التداخل بين السلطات وضرب استقلالية المرفق القضائي، متسائلا "ما هي أهمية القضاء إذا كان خاضعا للسلطة السياسية أو لأي سلطة أخرى؟".وتابع "صحيح أن لدينا احترازات حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم أشخاصا من خارج السلك القضائي ولديهم انتماءات سياسية، ولكن هذه النقائص تستوجب تغيير التركيبة وليس حل المجلس برمته أو إلغاء القانون المنظم له".ادعاءات تستوجب الإثباتواعتبر أن القانون الذي صيغ بطريقة تشاركية لا يمكن أن يتم تعويضه بمرسوم رئاسي يقره رئيس الجمهورية بإرادة منفردة وفي ظروف استثنائية في غياب البرلمان أو الهياكل القضائية المعنية بإصلاح القضاء.ويرى المسعودي أن الاتهامات التي وجهها رئيس الجمهورية لبعض القضاة هي مجرد ادعاءات يسعى من خلالها إلى السيطرة على القضاء من خلال الطعن في شرف القضاة وتشويههم.وتابع "إذا كان للرئيس براهين وقرائن على اتهاماته فلماذا لم يذكر اسما واحدا من القضاة المتورطين في الفساد ولماذا لم يتوجه بهم إلى القضاء لإدانتهم وعزلهم؟، وطالما لم يفعل الرئيس ذلك فهذه الاتهامات تبقى مجرد ادعاءات عليه إثباتها".وقال المسعودي إن الحفاظ على استقلالية المرفق القضائي مسألة مهمة وأساسية في أي بلد ديمقراطي، وأشار إلى أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بتوفير الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى للقضاء الذي تموله وزارة العدل وتركيز شرطة قضائية عدلية تتبع المجلس.إصلاح مشروطويوافق المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، في حديثه لـ "سبوتنيك"، رئيس الجمهورية قيس سعيد في أن المنظومة القضائية الحالية تحتاج إلى الإصلاح.وقال إن ثاني شرط للإصلاح هو احترام الأسس الدستورية وخاصة عدم المساس بالمجلس الأعلى للقضاء إلا خارج الفصل 80 من الدستور وخارج التدابير الاستثنائية.ويدعم صواب رئيس الجمهورية في مسألة انتقاده للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرى أنه "لم يضطلع بدوره ولم يتخذ قرارات تأديبية ضد بعض القضاة في إطار السياسة الجزائية للدولة ولم يأمر بتسريع القضايا ذات الأولوية على غرار قضايا الفساد السياسي ولم يتخذ خطوات في اتجاه البت في قضايا الفساد المالي والاقتصادي".وقال صواب إن القانون التونسي يسمح لرئيس الجمهورية بطلب اصلاحات تخص القضاء، مضيفا "بإمكان الرئيس قيس سعيد مثلا أن يصدر مرسوما رئاسيا يقلص بمقتضاه من الإجراءات التي تكبل فتح القضايا وتبطئ البت في بعض الملفات العاجلة ومنها الجرائم الانتخابية".واقترح صواب أن يكتفي رئيس الجمهورية، الذي يمتلك اليوم جميع الصلاحيات، بالحكم الابتدائي والاستئناف وأن يلغي مرحلة التعقيب حتى يضمن تسريع التقاضي وأن يتم تسليط عقوبات تأديبية على كل قاض لا يبت في الملفات في الآجال المحددة.وبشأن الاتهامات التي وجهها الرئيس التونسي إلى بعض القضاة، قال صواب إن على وزيرة العدل تقديم ملفات القضاة المعنيين إلى التفقدية التي تتولى فيما بعد متابعتها تأديبيا.وأعلن المرصد أنه سيخوض تحركا احتجاجيا يوم 14 يناير/ كانون الثاني للمطالبة بحل هذا المرفق القضائي، سيتحوّل لاحقا إلى اعتصام مفتوح أمام المجلس الأعلى للقضاء إذا لم يستجب رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطلبهم.

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أخبار تونس اليوم, القضاء التونسي