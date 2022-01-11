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حادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه
حادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه
نعى نادي "قونيا سبور" التركي، الثلاثاء، مدافعه الدولي أحمد جاليك الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع صباح اليوم. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:47+0000
2022-01-11T14:47+0000
كرة قدم
لاعب
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وقال النادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد جاليك، الذي حظي بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ أول يوم لقدومه".وأضاف النادي في التغريدة التي أرفق فيها صورة للاعب الراحل باللون الأسود: "تعازينا للجميع ولاسيما أسرة لاعبنا أحمد جاليك".وأشار النادي إلى أن جثمان جاليك سوف يدفن عقب صلاة الجنازة في بلدة إلمداج بمحافظة العاصمة أنقرة.وتوفي جاليك الذي شارك في مباريات للمنتخب التركي إثر حادث مروري على طريق سريع في العاصمة، بعد أن فقد السيطرة على سيارته وهو ما أدى إلى انقلابها به صباح اليوم.وأظهرت صور فوتوغرافية السيارة التي كان يقودها وقد تحطمت وانقلبت على حافة الطريق.يذكر أن جاليك الذي لعب في عدة نوادي سابقا، منها غلطة سراي، كان يستعد لحفل زفافه، الذي كان مقررا أن يقام في فبراير/ شباط المقبل.
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كرة قدم, لاعب

حادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه

14:47 GMT 11.01.2022
© REUTERS / FILIPPO MONTEFORTEالمنتخب الإيطالي يحتفل بعد تسديد الهدف الأول في مرمى منافسه المنتخب التركي في البطولة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا، روما، 11 يونيو/ حزيران 2021
المنتخب الإيطالي يحتفل بعد تسديد الهدف الأول في مرمى منافسه المنتخب التركي في البطولة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا، روما، 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / FILIPPO MONTEFORTE
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نعى نادي "قونيا سبور" التركي، الثلاثاء، مدافعه الدولي أحمد جاليك الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع صباح اليوم.
وقال النادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد جاليك، الذي حظي بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ أول يوم لقدومه".
وأضاف النادي في التغريدة التي أرفق فيها صورة للاعب الراحل باللون الأسود: "تعازينا للجميع ولاسيما أسرة لاعبنا أحمد جاليك".
وأشار النادي إلى أن جثمان جاليك سوف يدفن عقب صلاة الجنازة في بلدة إلمداج بمحافظة العاصمة أنقرة.
وتوفي جاليك الذي شارك في مباريات للمنتخب التركي إثر حادث مروري على طريق سريع في العاصمة، بعد أن فقد السيطرة على سيارته وهو ما أدى إلى انقلابها به صباح اليوم.
وأظهرت صور فوتوغرافية السيارة التي كان يقودها وقد تحطمت وانقلبت على حافة الطريق.
يذكر أن جاليك الذي لعب في عدة نوادي سابقا، منها غلطة سراي، كان يستعد لحفل زفافه، الذي كان مقررا أن يقام في فبراير/ شباط المقبل.
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