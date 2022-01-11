حادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه

وقال النادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد جاليك، الذي حظي بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ أول يوم لقدومه".وأضاف النادي في التغريدة التي أرفق فيها صورة للاعب الراحل باللون الأسود: "تعازينا للجميع ولاسيما أسرة لاعبنا أحمد جاليك".وأشار النادي إلى أن جثمان جاليك سوف يدفن عقب صلاة الجنازة في بلدة إلمداج بمحافظة العاصمة أنقرة.وتوفي جاليك الذي شارك في مباريات للمنتخب التركي إثر حادث مروري على طريق سريع في العاصمة، بعد أن فقد السيطرة على سيارته وهو ما أدى إلى انقلابها به صباح اليوم.وأظهرت صور فوتوغرافية السيارة التي كان يقودها وقد تحطمت وانقلبت على حافة الطريق.يذكر أن جاليك الذي لعب في عدة نوادي سابقا، منها غلطة سراي، كان يستعد لحفل زفافه، الذي كان مقررا أن يقام في فبراير/ شباط المقبل.
نعى نادي "قونيا سبور" التركي، الثلاثاء، مدافعه الدولي أحمد جاليك الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع صباح اليوم.
وقال النادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد جاليك، الذي حظي بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ أول يوم لقدومه".
وأضاف النادي في التغريدة التي أرفق فيها صورة للاعب الراحل باللون الأسود: "تعازينا للجميع ولاسيما أسرة لاعبنا أحمد جاليك".
Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6