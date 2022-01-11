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https://arabic.sputniknews.com/20220111/حجرة-تعلق-في-حلق-مركبة-ناسا-بالمريخ-تسبب-اختناقا-بحثيا-صور-وفيديو--1055263097.html
حجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو
حجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو
تسببت حجرة صغيرة علقت في إحدى أهم أدوات البحث على مركبة "ناسا" في المريخ بتعطيل مهمتها بشكل مؤقت، الأمر الذي تسبب بأزمة في الأوساط العلمية، بهدف حل المشكلة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T20:32+0000
2022-01-11T20:32+0000
مجتمع
علوم
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وعلقت الحجرة في ما يمكن وصفه بحلق الجهاز البحثي الخاص بالمركبة، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة المركبة على إغلاق أنبوب التيتانيوم الذي يحتوي على المادة حتى الآن.وكانت المركبة قد أخذت العينة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول، لكن بعد نجاحها في عملية الحفر وأخذ العينة واستخراجها، فشلت المركبة بإغلاق الباب، لكن النقل فشل بإغلاق الأنبوب، بحسب موقع "space" المتخصص بالفضاء.وفي أواخر الأسبوع الماضي، أرسل فريق البعثة تعليمات إلى المركبة بإزالة الأنبوب المملوء بالعينات من والتقاط بعض الصور للآلية، حيث كشفت تلك الصور عن وجود حصى في الآلية الدوارة التي يطلق عليها الخبراء "حلق" أداة جمع العينات.وصلت مركبة "ناسا" إلى المريخ في شهر فبراير/ شباط عام 2021 وحطت رحالها في حفرة جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلا (45 كيلومترا)، وواجهت عدة مشاكل من هذا النوع وتجاوزتها بنجاح.
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مجتمع, علوم

حجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو

20:32 GMT 11.01.2022
© Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSSمركبة "بيرسيفرانس" الفضائية بإسقاط الدرع عن أول طائرة حوامة "إنجينيويتي" التابعة لكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، استعداداً لإطلاقها فوق سطح كوكب المريخ
مركبة بيرسيفرانس الفضائية بإسقاط الدرع عن أول طائرة حوامة إنجينيويتي التابعة لكالة الفضاء الأمريكية ناسا، استعداداً لإطلاقها فوق سطح كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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تسببت حجرة صغيرة علقت في إحدى أهم أدوات البحث على مركبة "ناسا" في المريخ بتعطيل مهمتها بشكل مؤقت، الأمر الذي تسبب بأزمة في الأوساط العلمية، بهدف حل المشكلة العالقة في المركبة منذ مدة.
وعلقت الحجرة في ما يمكن وصفه بحلق الجهاز البحثي الخاص بالمركبة، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة المركبة على إغلاق أنبوب التيتانيوم الذي يحتوي على المادة حتى الآن.
وكانت المركبة قد أخذت العينة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول، لكن بعد نجاحها في عملية الحفر وأخذ العينة واستخراجها، فشلت المركبة بإغلاق الباب، لكن النقل فشل بإغلاق الأنبوب، بحسب موقع "space" المتخصص بالفضاء.
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وفي أواخر الأسبوع الماضي، أرسل فريق البعثة تعليمات إلى المركبة بإزالة الأنبوب المملوء بالعينات من والتقاط بعض الصور للآلية، حيث كشفت تلك الصور عن وجود حصى في الآلية الدوارة التي يطلق عليها الخبراء "حلق" أداة جمع العينات.

"لقد أخذ مصممو دائرة الغلق (في الجهاز البحثي) في الاعتبار القدرة على الاستمرار في العمل بنجاح مع وجود الحطام... مع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بإزالة الحطام، ونريد أن نأخذ الوقت الضروري واللازم لضمان خروج هذه الحصى بطريقة منظمة ومنضبطة".

لويز غاندورا
كبيرة المهندسين بمجال أخذ العينات والتخزين المؤقت في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا
وصلت مركبة "ناسا" إلى المريخ في شهر فبراير/ شباط عام 2021 وحطت رحالها في حفرة جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلا (45 كيلومترا)، وواجهت عدة مشاكل من هذا النوع وتجاوزتها بنجاح.
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