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"حزب الله" يوافق على المشاركة في الحوار الوطني في لبنان
"حزب الله" يوافق على المشاركة في الحوار الوطني في لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، موافقته على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:59+0000
2022-01-11T12:59+0000
أخبار لبنان
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وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلى أن "موقف الحزب كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على المشاركة في هذا الحوار الوطني المقترح"، مؤكدا أن البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج الى عدم الانقطاع عن الحوار، وذلك حسب قناة الجديد.وكان رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، أكد أن تياره لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.وحسب تصريحات نشرها فرنجية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "ندعم ما سيصدر من قرارات عن طاولة الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ولكن لن نشارك فيه".تصريح رئيس تيار المردة اللبناني جاء بعد مقابلة أجراها مع الرئيس ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا.ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لفت فرنجيه إلى أنهم لن يتأخروا عن أي دعوة يوجهها الرئيس عون، واصفا تياره بأنه "أهل الحوار"، لكن في الوقت نفسه رفض هذه الدعوة تحديدا.وعلل السياسي اللبناني رفضه بأن الحوار الذي تمت الدعوة إليه ليس بين فريقين، وإنما بين فريق واحد، على حد تعبيره.وقال: "نحن موجودون في أي يوم يستدعينا عون، ونحن ليس لدينا أي مشكلة شخصية مع الرئيس عون، ونلتقي بالموضوع الاستراتيجي، ونحن أهل الحوار، ولكن أن يكون بين فريقين لا بين فريق واحد... لذا دعينا لهم بالتوفيق".يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/سعد-الحريري-يعتذر-عن-المشاركة-في-الحوار-الوطني-الذي-دعا-إليه-الرئيس-اللبناني-1055064726.html
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أخبار لبنان

"حزب الله" يوافق على المشاركة في الحوار الوطني في لبنان

12:59 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، موافقته على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا.
وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلى أن "موقف الحزب كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على المشاركة في هذا الحوار الوطني المقترح"، مؤكدا أن البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج الى عدم الانقطاع عن الحوار، وذلك حسب قناة الجديد.
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
سعد الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني
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وأضاف رعد: "نحن أسياد هذا البلد ونحن كلبنانيين من سنبنيه".

وكان رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، أكد أن تياره لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحسب تصريحات نشرها فرنجية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "ندعم ما سيصدر من قرارات عن طاولة الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ولكن لن نشارك فيه".
تصريح رئيس تيار المردة اللبناني جاء بعد مقابلة أجراها مع الرئيس ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا.
ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لفت فرنجيه إلى أنهم لن يتأخروا عن أي دعوة يوجهها الرئيس عون، واصفا تياره بأنه "أهل الحوار"، لكن في الوقت نفسه رفض هذه الدعوة تحديدا.
وعلل السياسي اللبناني رفضه بأن الحوار الذي تمت الدعوة إليه ليس بين فريقين، وإنما بين فريق واحد، على حد تعبيره.
وقال: "نحن موجودون في أي يوم يستدعينا عون، ونحن ليس لدينا أي مشكلة شخصية مع الرئيس عون، ونلتقي بالموضوع الاستراتيجي، ونحن أهل الحوار، ولكن أن يكون بين فريقين لا بين فريق واحد... لذا دعينا لهم بالتوفيق".
يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .
وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
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