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حوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
حوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
سجلت عدسات الكاميرا لحظات رائعة لحوت أحدب صغير كاد أن يصطدم بفتاة خلال قيام الأخيرة برحلة بحرية مع صديقها، لكن الحوت المعروف بصداقته للبشر وعدم خوفه من... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:19+0000
2022-01-11T15:23+0000
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كان ميتش براون (27 عاما)، وصديقته يانا زيان (24 عاما)، يسبحان في جولة على متن قارب في موريا بتاهيتي، حيث نزلا إلى المياه بهدف مشاهدة الحيتان.ورصدت الكاميرات لحظات مثيرا جدا لقيام عجل حوت أحدب فضولي بالاقتراب بشكل كبير من الفتاة، حيث اقترب منها بشكل كبير وكاد أن يصطدم بها، لكن تجنب ذلك باللحظات الأخيرة.وبحسب "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت خبرا عن الحادثة، كاد الحوت الأحدب أن يسحب الفتاة معه إلى الأسفل بسبب تيارات الماء الناجمة عن حجم الحوت الهائل، الأمر الذي أجبر يانا على السباحة بشكل محموم باتجاه الأعلى.
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مجتمع, نادي الفيديو

حوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا

15:19 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 11.01.2022)
© AFP 2021 / RODRIGO BUENDIAحوت أحدب عملاق
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / RODRIGO BUENDIA
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سجلت عدسات الكاميرا لحظات رائعة لحوت أحدب صغير كاد أن يصطدم بفتاة خلال قيام الأخيرة برحلة بحرية مع صديقها، لكن الحوت المعروف بصداقته للبشر وعدم خوفه من الإنسان، تجنب الفتاة في اللحظات الأخيرة.
كان ميتش براون (27 عاما)، وصديقته يانا زيان (24 عاما)، يسبحان في جولة على متن قارب في موريا بتاهيتي، حيث نزلا إلى المياه بهدف مشاهدة الحيتان.
ورصدت الكاميرات لحظات مثيرا جدا لقيام عجل حوت أحدب فضولي بالاقتراب بشكل كبير من الفتاة، حيث اقترب منها بشكل كبير وكاد أن يصطدم بها، لكن تجنب ذلك باللحظات الأخيرة.
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وبحسب "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت خبرا عن الحادثة، كاد الحوت الأحدب أن يسحب الفتاة معه إلى الأسفل بسبب تيارات الماء الناجمة عن حجم الحوت الهائل، الأمر الذي أجبر يانا على السباحة بشكل محموم باتجاه الأعلى.
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محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
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