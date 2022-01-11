حوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا

كان ميتش براون (27 عاما)، وصديقته يانا زيان (24 عاما)، يسبحان في جولة على متن قارب في موريا بتاهيتي، حيث نزلا إلى المياه بهدف مشاهدة الحيتان.ورصدت الكاميرات لحظات مثيرا جدا لقيام عجل حوت أحدب فضولي بالاقتراب بشكل كبير من الفتاة، حيث اقترب منها بشكل كبير وكاد أن يصطدم بها، لكن تجنب ذلك باللحظات الأخيرة.وبحسب "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت خبرا عن الحادثة، كاد الحوت الأحدب أن يسحب الفتاة معه إلى الأسفل بسبب تيارات الماء الناجمة عن حجم الحوت الهائل، الأمر الذي أجبر يانا على السباحة بشكل محموم باتجاه الأعلى.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت خبرا عن الحادثة، كاد الحوت الأحدب أن يسحب الفتاة معه إلى الأسفل بسبب تيارات الماء الناجمة عن حجم الحوت الهائل، الأمر الذي أجبر يانا على السباحة بشكل محموم باتجاه الأعلى.