https://arabic.sputniknews.com/20220111/حيوان-يكتشف-كنزا-ثمينا-أثناء-حفره-بحثا-عن-الطعام-فيديو---1055259255.html

حيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو

حيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو

كشفت مصادر إسبانية عن حادثة فريدة من نوعها، حيث عثر أحد الحيوانات على كنز ثمين خلال عملية بحثه اليائسة عن الطعام في الثلوج. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T18:23+0000

2022-01-11T18:23+0000

2022-01-11T18:23+0000

مجتمع

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وأفادت المصادر إلى أن قيام غرير يائس بالحفر بحثا عن الطعام بين الثلوج، كان السبب في اكتشاف كنز ثمين يعود إلى الحقبة الرومانية.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" اكتشف مجموعة من تتألف من 209 عملات معدنية رومانية في كهف في شمال إسبانيا، وصفه الباحثون بـ"الاكتشاف الاستثنائي" بسبب مساهمة غرير صغير بالحدث الكبير.وتم رصد العملات المعدنية التي تعود إلى ما بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين في كهف في منطقة جرادو شمالي أستورياس، حيث عثر على الكنز الثمين بعد أقدام فقط من وكر الغرير، الذي حفر عميقا في التراب بحثا عن الطعام بعد عاصفة ثلجة ضربت المنطقة، بحسب "elpais".يعتقد الباحثون أن الثلج أجبر الغرير على تكثيف جهود البحث عن الطعام والحفر عميقا، محافظا على شق صغير جانبي من أجل الكشف عن التوت أو الديدان، لكن هذا الحفر أثمر عن كنز ثمين للبشر، لا يرقى لقيمة الحجر بالنسبة للغرير.ونوهت المصادر إلى أن معظم العملات المكتشفة مصنوعة من النحاس والبرونز وتزن أكبرها أكثر من ثمانية غرامات وتحتوي على 4% من الفضة، قد تم تزويرها في لندن.وقال الباحثون في تقرير نُشر مؤخرا: "حتى الآن، هذا هو أكبر كنز دفين من العملات الرومانية تم العثور عليه في كهف في شمال إسبانيا".

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مجتمع