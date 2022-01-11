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https://arabic.sputniknews.com/20220111/حيوان-يكتشف-كنزا-ثمينا-أثناء-حفره-بحثا-عن-الطعام-فيديو---1055259255.html
حيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو
حيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو
كشفت مصادر إسبانية عن حادثة فريدة من نوعها، حيث عثر أحد الحيوانات على كنز ثمين خلال عملية بحثه اليائسة عن الطعام في الثلوج. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T18:23+0000
2022-01-11T18:23+0000
مجتمع
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وأفادت المصادر إلى أن قيام غرير يائس بالحفر بحثا عن الطعام بين الثلوج، كان السبب في اكتشاف كنز ثمين يعود إلى الحقبة الرومانية.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" اكتشف مجموعة من تتألف من 209 عملات معدنية رومانية في كهف في شمال إسبانيا، وصفه الباحثون بـ"الاكتشاف الاستثنائي" بسبب مساهمة غرير صغير بالحدث الكبير.وتم رصد العملات المعدنية التي تعود إلى ما بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين في كهف في منطقة جرادو شمالي أستورياس، حيث عثر على الكنز الثمين بعد أقدام فقط من وكر الغرير، الذي حفر عميقا في التراب بحثا عن الطعام بعد عاصفة ثلجة ضربت المنطقة، بحسب "elpais".يعتقد الباحثون أن الثلج أجبر الغرير على تكثيف جهود البحث عن الطعام والحفر عميقا، محافظا على شق صغير جانبي من أجل الكشف عن التوت أو الديدان، لكن هذا الحفر أثمر عن كنز ثمين للبشر، لا يرقى لقيمة الحجر بالنسبة للغرير.ونوهت المصادر إلى أن معظم العملات المكتشفة مصنوعة من النحاس والبرونز وتزن أكبرها أكثر من ثمانية غرامات وتحتوي على 4% من الفضة، قد تم تزويرها في لندن.وقال الباحثون في تقرير نُشر مؤخرا: "حتى الآن، هذا هو أكبر كنز دفين من العملات الرومانية تم العثور عليه في كهف في شمال إسبانيا".
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مجتمع

حيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو

18:23 GMT 11.01.2022
© Photo / pixabay/Hawksky صورة لكنز مدفون بالرمال
صورة لكنز مدفون بالرمال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / pixabay/Hawksky
تابعنا عبر
كشفت مصادر إسبانية عن حادثة فريدة من نوعها، حيث عثر أحد الحيوانات على كنز ثمين خلال عملية بحثه اليائسة عن الطعام في الثلوج.
وأفادت المصادر إلى أن قيام غرير يائس بالحفر بحثا عن الطعام بين الثلوج، كان السبب في اكتشاف كنز ثمين يعود إلى الحقبة الرومانية.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" اكتشف مجموعة من تتألف من 209 عملات معدنية رومانية في كهف في شمال إسبانيا، وصفه الباحثون بـ"الاكتشاف الاستثنائي" بسبب مساهمة غرير صغير بالحدث الكبير.
سمكة غريبة الشكل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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أمس, 20:38 GMT
وتم رصد العملات المعدنية التي تعود إلى ما بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين في كهف في منطقة جرادو شمالي أستورياس، حيث عثر على الكنز الثمين بعد أقدام فقط من وكر الغرير، الذي حفر عميقا في التراب بحثا عن الطعام بعد عاصفة ثلجة ضربت المنطقة، بحسب "elpais".
يعتقد الباحثون أن الثلج أجبر الغرير على تكثيف جهود البحث عن الطعام والحفر عميقا، محافظا على شق صغير جانبي من أجل الكشف عن التوت أو الديدان، لكن هذا الحفر أثمر عن كنز ثمين للبشر، لا يرقى لقيمة الحجر بالنسبة للغرير.

"يبدو أن الحيوان اصطدم بمخزون من العملات المعدنية الرومانية البالية والمزورة في أماكن بعيدة مثل القسطنطينية وتيسالونيكي".

ألفونسو فانجول بيرازا
عالم آثار لصحيفة "إل بايس" الإسبانية
ونوهت المصادر إلى أن معظم العملات المكتشفة مصنوعة من النحاس والبرونز وتزن أكبرها أكثر من ثمانية غرامات وتحتوي على 4% من الفضة، قد تم تزويرها في لندن.
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15:19 GMT
وقال الباحثون في تقرير نُشر مؤخرا: "حتى الآن، هذا هو أكبر كنز دفين من العملات الرومانية تم العثور عليه في كهف في شمال إسبانيا".
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