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https://arabic.sputniknews.com/20220111/خبير-طبي-حصة-أوميكرون-في-روسيا-كبيرة-ويتوقع-زيادة-معدلات-الإصابة-1055261873.html
خبير طبي: حصة "أوميكرون" في روسيا كبيرة ويتوقع زيادة معدلات الإصابة
خبير طبي: حصة "أوميكرون" في روسيا كبيرة ويتوقع زيادة معدلات الإصابة
صرح رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:51+0000
2022-01-11T19:51+0000
روسيا
سلالة كورونا الجديدة
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موسكو - سبوتنيك. وقال حافيظوف، لقناة "روسيا 24"، الآن، بعد كل هذا فإن حصة أوميكرون كبيرة جدا، وفي المستقبل القريب، أظن أننا سنشهد بعض الزيادة بالإصابة في البلاد".وأشار إلى أن حالات "أوميكرون"، في روسيا لم تعد مستجلبة من الخارج فقط.وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.وقال رئيس الوزراء: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء ، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأوضاع".
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روسيا, سلالة كورونا الجديدة

خبير طبي: حصة "أوميكرون" في روسيا كبيرة ويتوقع زيادة معدلات الإصابة

19:51 GMT 11.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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صرح رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، كامل حافيظوف، بأن حصة متحور "أوميكرون"، في روسيا كبيرة بالفعل، ومن المتوقع في المستقبل القريب زيادة معدل الإصابة في البلاد .
موسكو - سبوتنيك. وقال حافيظوف، لقناة "روسيا 24"، الآن، بعد كل هذا فإن حصة أوميكرون كبيرة جدا، وفي المستقبل القريب، أظن أننا سنشهد بعض الزيادة بالإصابة في البلاد".

وأشار إلى أن حالات "أوميكرون"، في روسيا لم تعد مستجلبة من الخارج فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.

وقال رئيس الوزراء: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء ، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأوضاع".
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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