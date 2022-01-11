تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
استراحــــــة... مباراة مصر ونيجيريا (0-1) في بطولة أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220111/خرق-قيود-كورونا-يثير-موجة-غضب-جديدة-ضد-بوريس-جونسون-1055254336.html
خرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون
خرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون
واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، ردة فعل غاضبة على خلفية مزاعم جديدة بخرق فريقه قيود مكافحة كورونا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:28+0000
2022-01-11T16:28+0000
بوريس جونسون
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
وقالت شرطة العاصمة إنها على تواصل مع مكتب مجلس الوزراء بشأن تجمع أقيم في مايو/ آيار في حديقة مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، وهو ما يشير إلى احتمالية إجراء تحقيق جنائي أكثر جدية، بحسب "فرانس برس".وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 شخص تلقوا دعوات عبر البريد الإلكتروني لحضور حفل شراب، حيث يزعم أنه تم تشجيع الحضور ومنهم جونسون وزوجته على إحضار مشروباتهم الكحولية الخاصة بهم.ونقلت "بي بي سي" عن شهود أن جونسون وزوجته كانا من بين 30 شخصا تقريبا حضروا الحفل الذي أقيم في 20 مايو/أيار 2020. لكن جونسون لم يفصح عما إذا كان من بين المشاركين وقتها.وطالب حزب العمال بإجراء استجواب لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني للحصول على إجابات في هذا الشأن.في ذلك الوقت، كانت الحكومة تأمر المواطنين العاديين بعدم الالتقاء، حتى في الهواء الطلق، وكانت هناك قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي، بما في ذلك في الجنازات.وكانت صحيفة "غارديان" قد نشرت الشهر الماضي صورة التقطت في 15 مايو/أيار 2020، أي قبل خمسة أيام من حفل المشروبات، تظهر رئيس الوزراء وزوجته و17 موظفا في حديقة داونينغ ستريت.وقال جونسون إن هذه لم تكن حفلة، وإن الحاضرين كانوا "في عمل ويتحدثون عن العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-وزراء-بريطانيا-يهاجم-الماضي-الاستعماري-لبلاده-1055047321.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوريس جونسون, فيروس كورونا

خرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون

16:28 GMT 11.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، ردة فعل غاضبة على خلفية مزاعم جديدة بخرق فريقه قيود مكافحة كورونا.
وقالت شرطة العاصمة إنها على تواصل مع مكتب مجلس الوزراء بشأن تجمع أقيم في مايو/ آيار في حديقة مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، وهو ما يشير إلى احتمالية إجراء تحقيق جنائي أكثر جدية، بحسب "فرانس برس".
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده
6 يناير, 19:25 GMT
وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 شخص تلقوا دعوات عبر البريد الإلكتروني لحضور حفل شراب، حيث يزعم أنه تم تشجيع الحضور ومنهم جونسون وزوجته على إحضار مشروباتهم الكحولية الخاصة بهم.
ونقلت "بي بي سي" عن شهود أن جونسون وزوجته كانا من بين 30 شخصا تقريبا حضروا الحفل الذي أقيم في 20 مايو/أيار 2020. لكن جونسون لم يفصح عما إذا كان من بين المشاركين وقتها.
وطالب حزب العمال بإجراء استجواب لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني للحصول على إجابات في هذا الشأن.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة تأمر المواطنين العاديين بعدم الالتقاء، حتى في الهواء الطلق، وكانت هناك قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي، بما في ذلك في الجنازات.
وكانت صحيفة "غارديان" قد نشرت الشهر الماضي صورة التقطت في 15 مايو/أيار 2020، أي قبل خمسة أيام من حفل المشروبات، تظهر رئيس الوزراء وزوجته و17 موظفا في حديقة داونينغ ستريت.
وقال جونسون إن هذه لم تكن حفلة، وإن الحاضرين كانوا "في عمل ويتحدثون عن العمل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربياستراحــــــة... مباراة مصر ونيجيريا (0-1) في بطولة أمم أفريقيا15:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:52 GMTوثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل
16:48 GMTالبنك المركزي الإثيوبي يرفع القيود عن التحويلات المالية بعد تطبيقها لمدة عام
16:46 GMTتنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
16:43 GMTالنعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
16:42 GMTتحمل "الفلاشة الخبيثة"... طرود بريدية يرسلها القراصنة لاختراق حاسوبك
16:40 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا
16:33 GMTإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
16:30 GMTوزارة العدل الأمريكية تشكل وحدة لـ "مكافحة الإرهاب المحلي"
16:29 GMTهل تستكمل الانتخابات البرلمانية الصومالية في الموعد الذي تم الاتفاق عليه؟
16:28 GMTخرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون
16:23 GMTلبنان يمنع حاكم البنك المركزي من مغادرة البلاد
16:20 GMTعبد اللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة
16:18 GMT "الفدية الدوارة" وبيع المهاجرين بين عصابات ليبيا
16:15 GMTإعلام: انتحار 11 جنديا إسرائيليا في العام 2021
16:13 GMTوزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع بمحافظة مأرب بمواجهات مع "أنصار الله"
16:04 GMTالنيابة السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني
16:04 GMTتوقف لحركة الملاحة غربي أمريكا بالتوازي مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخها الباليستي
16:01 GMTالسيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
15:55 GMTشركة "أكاكوس" المشغلة لحقل الشرارة الأكبر في ليبيا تعلن استئناف عمليات الإنتاج
15:50 GMTمسؤول ليبي يطالب بعطلة رأس السنة الأمازيغية بذكرى انتصار "شاشناق" على رمسيس الثاني