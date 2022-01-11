https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسة-الأمريكيون-يفقدون-الثقة-بقدرة-لقاحاتهم-على-الحماية-من-كوفيد-19-1055251835.html

دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19

دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19

أفادت دراسة استقصائية جديدة بأن الأمريكيين يفقدون ثقتهم في برنامج التطعيم الوطني الخاص بهم، حيث قال أكثر من ثلثهم إنهم أصيبوا بمرض "كوفيد -19" بعد تلقي التطعيم... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T15:43+0000

2022-01-11T15:43+0000

2022-01-11T15:43+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054391749_0:0:3429:1930_1920x0_80_0_0_35c179b66dfb30e4232097a2dd70709b.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقال منفذو الاستطلاع "أكسيوس وإيبسوس" في بيان اليوم الثلاثاء: "الصورة الكبيرة أن 36% من المشاركين في الاستطلاع الذين طعموا وثبتت إصابتهم بالفيروس أو يعتقدون أنهم أصيبوا به الآن، يقولون إنهم أصيبوا بعد التطعيم الكامل".هذه النسبة تقارن بـ22% في منتصف ديسمبر/ كانون الأول و6% فقط في الصيف الماضي. قال ما يقرب من 9 من بين كل 10 أمريكيين الآن إنهم يعرفون شخصا أصيب بالفيروس.وأضاف البيان: "ثلاثة أرباع المستجيبين في الموجة الأخيرة من استطلاعنا الوطني يقولون إنهم تلقوا اللقاح، ولكن هناك وعي عام واسع بأنه حتى التطعيم الكامل والجرعات التعزيزية لا يوقف الاختراقات في هذه السلالة".لا تزال الثقة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ثابتة نسبيا عند 49% وللحكومة الفيدرالية عند 62% وفي قدرة الرئيس جو بايدن على مكافحة الوباء بنسبة 45%.ولم تنخفض أي من هذه الأرقام بشكل ملحوظ منذ ظهور متحور "أوميكرون"، لكن الاستطلاع حذر من أنه خلال الشهر الماضي، تراجعت تلك الثقة.أجري استطلاع "أكسيوس/ إيبسوس" – الأولى مؤسسة إعلامية والثانية متخصصة في الأبحاث السوقية، في الفترة من 7 إلى 10 يناير/ كانون الثاني على عينة احتمالية تمثيلية على المستوى الوطني من 1054 بالغا.

https://arabic.sputniknews.com/20210116/تقرير-مؤامرة-لضرب-الثقة-في-لقاحات-كورونا-وجهاز-استخبارات-وراء-العملية-1047812646.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون