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https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسة-الأمريكيون-يفقدون-الثقة-بقدرة-لقاحاتهم-على-الحماية-من-كوفيد-19-1055251835.html
دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19
دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19
أفادت دراسة استقصائية جديدة بأن الأمريكيين يفقدون ثقتهم في برنامج التطعيم الوطني الخاص بهم، حيث قال أكثر من ثلثهم إنهم أصيبوا بمرض "كوفيد -19" بعد تلقي التطعيم... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:43+0000
2022-01-11T15:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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واشنطن- سبوتنيك. وقال منفذو الاستطلاع "أكسيوس وإيبسوس" في بيان اليوم الثلاثاء: "الصورة الكبيرة أن 36% من المشاركين في الاستطلاع الذين طعموا وثبتت إصابتهم بالفيروس أو يعتقدون أنهم أصيبوا به الآن، يقولون إنهم أصيبوا بعد التطعيم الكامل".هذه النسبة تقارن بـ22% في منتصف ديسمبر/ كانون الأول و6% فقط في الصيف الماضي. قال ما يقرب من 9 من بين كل 10 أمريكيين الآن إنهم يعرفون شخصا أصيب بالفيروس.وأضاف البيان: "ثلاثة أرباع المستجيبين في الموجة الأخيرة من استطلاعنا الوطني يقولون إنهم تلقوا اللقاح، ولكن هناك وعي عام واسع بأنه حتى التطعيم الكامل والجرعات التعزيزية لا يوقف الاختراقات في هذه السلالة".لا تزال الثقة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ثابتة نسبيا عند 49% وللحكومة الفيدرالية عند 62% وفي قدرة الرئيس جو بايدن على مكافحة الوباء بنسبة 45%.ولم تنخفض أي من هذه الأرقام بشكل ملحوظ منذ ظهور متحور "أوميكرون"، لكن الاستطلاع حذر من أنه خلال الشهر الماضي، تراجعت تلك الثقة.أجري استطلاع "أكسيوس/ إيبسوس" – الأولى مؤسسة إعلامية والثانية متخصصة في الأبحاث السوقية، في الفترة من 7 إلى 10 يناير/ كانون الثاني على عينة احتمالية تمثيلية على المستوى الوطني من 1054 بالغا.
https://arabic.sputniknews.com/20210116/تقرير-مؤامرة-لضرب-الثقة-في-لقاحات-كورونا-وجهاز-استخبارات-وراء-العملية-1047812646.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19

15:43 GMT 11.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICتسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أفادت دراسة استقصائية جديدة بأن الأمريكيين يفقدون ثقتهم في برنامج التطعيم الوطني الخاص بهم، حيث قال أكثر من ثلثهم إنهم أصيبوا بمرض "كوفيد -19" بعد تلقي التطعيم الكامل.
واشنطن- سبوتنيك. وقال منفذو الاستطلاع "أكسيوس وإيبسوس" في بيان اليوم الثلاثاء: "الصورة الكبيرة أن 36% من المشاركين في الاستطلاع الذين طعموا وثبتت إصابتهم بالفيروس أو يعتقدون أنهم أصيبوا به الآن، يقولون إنهم أصيبوا بعد التطعيم الكامل".
هذه النسبة تقارن بـ22% في منتصف ديسمبر/ كانون الأول و6% فقط في الصيف الماضي. قال ما يقرب من 9 من بين كل 10 أمريكيين الآن إنهم يعرفون شخصا أصيب بالفيروس.
وأضاف البيان: "ثلاثة أرباع المستجيبين في الموجة الأخيرة من استطلاعنا الوطني يقولون إنهم تلقوا اللقاح، ولكن هناك وعي عام واسع بأنه حتى التطعيم الكامل والجرعات التعزيزية لا يوقف الاختراقات في هذه السلالة".
الوكالة الأوروبية للأدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2021
تقرير: مؤامرة لضرب الثقة في لقاحات كورونا "وجهاز استخبارات" وراء العملية
16 يناير 2021, 07:51 GMT
لا تزال الثقة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ثابتة نسبيا عند 49% وللحكومة الفيدرالية عند 62% وفي قدرة الرئيس جو بايدن على مكافحة الوباء بنسبة 45%.
ولم تنخفض أي من هذه الأرقام بشكل ملحوظ منذ ظهور متحور "أوميكرون"، لكن الاستطلاع حذر من أنه خلال الشهر الماضي، تراجعت تلك الثقة.
أجري استطلاع "أكسيوس/ إيبسوس" – الأولى مؤسسة إعلامية والثانية متخصصة في الأبحاث السوقية، في الفترة من 7 إلى 10 يناير/ كانون الثاني على عينة احتمالية تمثيلية على المستوى الوطني من 1054 بالغا.
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محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
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