تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسة-تقدم-تقنية-جديدة-لتخزين-الطاقة-الشمسية-باستخدام-المنصات-العائمة-1055199626.html
دراسة تقدم تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية باستخدام المنصات العائمة
دراسة تقدم تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية باستخدام المنصات العائمة
قدم علماء من جامعة الملك مونغكوت للتكنولوجيا في تايلاند، نظاما جديدا لتخزين الطاقة الشمسية من خلال استخدام منصات الألواح الشمسية العائمة وبطاريات التخزين. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T07:21+0000
2022-01-11T07:21+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
وأكد العالم تشاوانان جاميرون أن تخزين الطاقة الشمسية عبر المنصات العائمة سيكون أرخص خيار لتشغيل أنظمة التهوية كثيفة استهلاك الكهرباء في مشروعات تربية الأحياء المائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "pv-magazine".وأكد جاميرون أن البطارية تمثل نحو 54% من التكاليف، وهذا هو العامل الذي تعول عليه الدراسة لتحقيق الجدوى الاقتصادية.وأضاف أنه يمكن استخدام المنصة المقترحة لتشغيل جهاز تهوية عجلة التحريك وجهاز تهوية توربينية، في الأجزاء النائية من البلدان النامية؛ حيث لا تتوافر شبكة كهرباء، مبيّنًا أنه غير مناسب لتشغيل جهاز تهوية مضخة البخاخ وجهاز تهوية ناشر الفقاعات.وتعتمد المنصة العائمة المخصصة لحوض تربية الروبيان على جهاز تهوية ذراع التحريك بسرعة نحو 100 دورة في الدقيقة.وقال إن منصة الألواح الشمسية العائمة مصممة للاعتماد على نظام مراقبة يتطلب كهرباء 5 واط، وإن نظام التهوية يعمل لمدة 6 ساعات يوميًا بينما يعمل نظام المراقبة على مدار الساعة.وأشار إلى أنه تُجَمَّع المنصة العائمة باستخدام 4 عوامات من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وتُربَط في وحدة واحدة بواسطة إطار فولاذي مغلفن، لدعم نظام التهوية ونظام تخزين الطاقة الشمسية. وأضاف أن وزن المنصة يبلغ 100 كيلوغرام، وهو عامل حاسم يحد من حجم المولد الشمسي المقترن بالتخزين.
https://arabic.sputniknews.com/20210826/لنقل-طاقة-الشمس-إلى-سطح-الكوكب-روسيا-تقدم-أنظمة-رئيسية-لمفاعل-الاندماج-النووي-الدولي-في-فرنسا-1049943435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم

دراسة تقدم تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية باستخدام المنصات العائمة

07:21 GMT 11.01.2022
تابعنا عبر
قدم علماء من جامعة الملك مونغكوت للتكنولوجيا في تايلاند، نظاما جديدا لتخزين الطاقة الشمسية من خلال استخدام منصات الألواح الشمسية العائمة وبطاريات التخزين.
وأكد العالم تشاوانان جاميرون أن تخزين الطاقة الشمسية عبر المنصات العائمة سيكون أرخص خيار لتشغيل أنظمة التهوية كثيفة استهلاك الكهرباء في مشروعات تربية الأحياء المائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "pv-magazine".
وأكد جاميرون أن البطارية تمثل نحو 54% من التكاليف، وهذا هو العامل الذي تعول عليه الدراسة لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وأضاف أنه يمكن استخدام المنصة المقترحة لتشغيل جهاز تهوية عجلة التحريك وجهاز تهوية توربينية، في الأجزاء النائية من البلدان النامية؛ حيث لا تتوافر شبكة كهرباء، مبيّنًا أنه غير مناسب لتشغيل جهاز تهوية مضخة البخاخ وجهاز تهوية ناشر الفقاعات.
وتعتمد المنصة العائمة المخصصة لحوض تربية الروبيان على جهاز تهوية ذراع التحريك بسرعة نحو 100 دورة في الدقيقة.
وقال إن منصة الألواح الشمسية العائمة مصممة للاعتماد على نظام مراقبة يتطلب كهرباء 5 واط، وإن نظام التهوية يعمل لمدة 6 ساعات يوميًا بينما يعمل نظام المراقبة على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه تُجَمَّع المنصة العائمة باستخدام 4 عوامات من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وتُربَط في وحدة واحدة بواسطة إطار فولاذي مغلفن، لدعم نظام التهوية ونظام تخزين الطاقة الشمسية. وأضاف أن وزن المنصة يبلغ 100 كيلوغرام، وهو عامل حاسم يحد من حجم المولد الشمسي المقترن بالتخزين.
المشروع الدولي لبناء المفاعل النووي الحراري التجريبيITER - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2021
لنقل طاقة الشمس إلى سطح الكوكب... روسيا تقدم أنظمة رئيسية لمفاعل الاندماج النووي الدولي في فرنسا
26 أغسطس 2021, 10:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:21 GMTدراسة تقدم تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية باستخدام المنصات العائمة
07:17 GMTوزير الخارجية الإيراني يكشف سبب زيارته إلى سلطنة عمان وقطر
07:12 GMTالخارجية الروسية ترد على التصريحات الغربية بشأن لانتشار قوات حفظ السلام في كازاخستان
07:05 GMTالعراق.. الكشف عن قيمة الأموال الصادرة أحكام بردها عن الكسب غير المشروع لـ 2021
07:01 GMT8 أطعمة يمكنك تناولها بقدر ما تريد
06:44 GMTأستراليا... أوميكرون يسبب نقصا حادا في اللحوم
06:42 GMTالقوات البرية والجوية تواصل فعاليات "درع الإمارات المشترك - 50"... فيديو
06:41 GMTرئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى
06:40 GMTوكالة: قطر والسعودية تغلقان ملف التقاضي بشأن قنوات "بي إن سبورت"
06:38 GMTالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمزيد من العمل مع واشنطن والغرب بشأن الضمانات الأمنية
06:37 GMTرئيس كازاخستان: قوات حفظ السلام بصدد الانسحاب تدريجيا من البلاد وتغييرات قادمة في الأجهزة الأمنية
06:18 GMTالموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري
06:16 GMTدراسة تكشف أضرار معجون الأسنان
06:06 GMTرئيس كازاخستان يعين سمائيلوف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان على ترشيحه
05:52 GMTواشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
05:50 GMTقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تبدأ انسحابها من كازاخستان خلال يومين
05:31 GMTعلماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا
04:58 GMTوزارة الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد
04:30 GMTأعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار
04:03 GMTوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي