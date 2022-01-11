دراسة تقدم تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية باستخدام المنصات العائمة

وأكد العالم تشاوانان جاميرون أن تخزين الطاقة الشمسية عبر المنصات العائمة سيكون أرخص خيار لتشغيل أنظمة التهوية كثيفة استهلاك الكهرباء في مشروعات تربية الأحياء المائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "pv-magazine".وأكد جاميرون أن البطارية تمثل نحو 54% من التكاليف، وهذا هو العامل الذي تعول عليه الدراسة لتحقيق الجدوى الاقتصادية.وأضاف أنه يمكن استخدام المنصة المقترحة لتشغيل جهاز تهوية عجلة التحريك وجهاز تهوية توربينية، في الأجزاء النائية من البلدان النامية؛ حيث لا تتوافر شبكة كهرباء، مبيّنًا أنه غير مناسب لتشغيل جهاز تهوية مضخة البخاخ وجهاز تهوية ناشر الفقاعات.وتعتمد المنصة العائمة المخصصة لحوض تربية الروبيان على جهاز تهوية ذراع التحريك بسرعة نحو 100 دورة في الدقيقة.وقال إن منصة الألواح الشمسية العائمة مصممة للاعتماد على نظام مراقبة يتطلب كهرباء 5 واط، وإن نظام التهوية يعمل لمدة 6 ساعات يوميًا بينما يعمل نظام المراقبة على مدار الساعة.وأشار إلى أنه تُجَمَّع المنصة العائمة باستخدام 4 عوامات من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وتُربَط في وحدة واحدة بواسطة إطار فولاذي مغلفن، لدعم نظام التهوية ونظام تخزين الطاقة الشمسية. وأضاف أن وزن المنصة يبلغ 100 كيلوغرام، وهو عامل حاسم يحد من حجم المولد الشمسي المقترن بالتخزين.
وأضاف أنه يمكن استخدام المنصة المقترحة لتشغيل جهاز تهوية عجلة التحريك وجهاز تهوية توربينية، في الأجزاء النائية من البلدان النامية؛ حيث لا تتوافر شبكة كهرباء، مبيّنًا أنه غير مناسب لتشغيل جهاز تهوية مضخة البخاخ وجهاز تهوية ناشر الفقاعات.
وتعتمد المنصة العائمة المخصصة لحوض تربية الروبيان على جهاز تهوية ذراع التحريك بسرعة نحو 100 دورة في الدقيقة.
وقال إن منصة الألواح الشمسية العائمة مصممة للاعتماد على نظام مراقبة يتطلب كهرباء 5 واط، وإن نظام التهوية يعمل لمدة 6 ساعات يوميًا بينما يعمل نظام المراقبة على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه تُجَمَّع المنصة العائمة باستخدام 4 عوامات من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وتُربَط في وحدة واحدة بواسطة إطار فولاذي مغلفن، لدعم نظام التهوية ونظام تخزين الطاقة الشمسية. وأضاف أن وزن المنصة يبلغ 100 كيلوغرام، وهو عامل حاسم يحد من حجم المولد الشمسي المقترن بالتخزين.