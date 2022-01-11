تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسة-تكشف-أضرار-معجون-الأسنان-1055197631.html
دراسة تكشف أضرار معجون الأسنان
دراسة تكشف أضرار معجون الأسنان
اكتشف فريق دولي من الباحثين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل أن مادة التريكلوسان، الموجودة في معجون الأسنان والأطعمة الأخرى، يمكن أن يسبب التهابًا معويًا... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:16+0000
2022-01-11T06:16+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102027/31/1020273152_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_56cb6fe5dc668fc4cf88e45bde948865.jpg
عندما يدخل التريكلوسان إلى الجهاز الهضمي، فإنه يؤثر على البكتيريا المعوية بحيث تبدأ بعض الميكروبات في التأثير الضار، مما يساهم في العمليات الالتهابية، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Communications" العلمية.هذا يرجع إلى حقيقة أن البكتيريا تفرز إنزيمات، مثل بيتا جلوكورونيداز، والتي تتفاعل مع التريكلوسان، لتصبح مسببة للأمراض في الأمعاء.طور الباحثون مركبًا يمنع الدورة الأيضية التي تتضمن التريكلوسان. أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن المثبط يمنع تلف القولون وتطور التهاب القولون، وهو مرض التهابي يصيب الجهاز الهضمي. ستساعد النتائج في إيجاد علاجات جديدة لهذه الاضطرابات التي أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة.كان التريكلوسان يستخدم في الصابون المضاد للبكتيريا، ولكن في عام 2016 لم يعد يستخدم المركب كمطهر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب مخاوف من أنه يعزز ظهور البكتيريا المقاومة.ومع ذلك، لا يزال التريكلوسان يضاف إلى مستحضرات التجميل والملابس ومعاجين الأسنان رغم أنه يتم امتصاصه بسهولة في الجهاز الهضمي، ويحاول العلماء معرفة آليات تأثيرها المحتمل على الجسم بشكل أدق.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/طبيبة-أسنان-تلقن-زوجها-الخائن-درسا-في-التخلي-1055183875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102027/31/1020273152_64:0:960:672_1920x0_80_0_0_469d8ed3fbf493be3540ad91424f955d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

دراسة تكشف أضرار معجون الأسنان

06:16 GMT 11.01.2022
© youtube/healththat فوائد عجيبة لمعجون الأسنان
فوائد عجيبة لمعجون الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© youtube/healththat
تابعنا عبر
اكتشف فريق دولي من الباحثين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل أن مادة التريكلوسان، الموجودة في معجون الأسنان والأطعمة الأخرى، يمكن أن يسبب التهابًا معويًا خطيرا.
عندما يدخل التريكلوسان إلى الجهاز الهضمي، فإنه يؤثر على البكتيريا المعوية بحيث تبدأ بعض الميكروبات في التأثير الضار، مما يساهم في العمليات الالتهابية، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Communications" العلمية.
هذا يرجع إلى حقيقة أن البكتيريا تفرز إنزيمات، مثل بيتا جلوكورونيداز، والتي تتفاعل مع التريكلوسان، لتصبح مسببة للأمراض في الأمعاء.
طور الباحثون مركبًا يمنع الدورة الأيضية التي تتضمن التريكلوسان. أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن المثبط يمنع تلف القولون وتطور التهاب القولون، وهو مرض التهابي يصيب الجهاز الهضمي. ستساعد النتائج في إيجاد علاجات جديدة لهذه الاضطرابات التي أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة.
كان التريكلوسان يستخدم في الصابون المضاد للبكتيريا، ولكن في عام 2016 لم يعد يستخدم المركب كمطهر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب مخاوف من أنه يعزز ظهور البكتيريا المقاومة.
ومع ذلك، لا يزال التريكلوسان يضاف إلى مستحضرات التجميل والملابس ومعاجين الأسنان رغم أنه يتم امتصاصه بسهولة في الجهاز الهضمي، ويحاول العلماء معرفة آليات تأثيرها المحتمل على الجسم بشكل أدق.
خيط أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
طبيبة أسنان تلقن زوجها الخائن درسا في التخلي
أمس, 15:50 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:40 GMTوكالة: قطر والسعودية تغلقان ملف التقاضي بشأن قنوات "بي إن سبورت"
06:38 GMTالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمزيد من العمل مع واشنطن والغرب بشأن الضمانات الأمنية
06:37 GMTرئيس كازاخستان: قوات حفظ السلام بصدد الانسحاب تدريجيا من البلاد وتغييرات قادمة في الأجهزة الأمنية
06:18 GMTالموت يفجع العائلة المالكة في قطر... وبيان من الديوان الأميري
06:16 GMTدراسة تكشف أضرار معجون الأسنان
06:06 GMTرئيس كازاخستان يعين سمائيلوف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان على ترشيحه
05:52 GMTواشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
05:50 GMTقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تبدأ انسحابها من كازاخستان خلال يومين
05:31 GMTعلماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد فيروس كورونا
04:58 GMTوزارة الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد
04:30 GMTأعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار
04:03 GMTوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي
03:48 GMTروسيا ترفض التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف
03:09 GMTرقم قياسي عالمي... أمريكا تسجل 1.13 مليون إصابة جديدة بكورونا
02:31 GMTالأمم المتحدة تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا
01:16 GMTزلزال بقوة 6.6 درجة يضرب منطقة قبرص
00:41 GMTواشنطن تقدم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
أمسقذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية دون وقوع خسائر
أمسكوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
أمسواشنطن: لم نقدم أي تنازل لموسكو خلال مشاورات جنيف بشأن الضمانات الأمنية