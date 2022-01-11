https://arabic.sputniknews.com/20220111/دراسة-عام-2021--خامس-أكثر-الأعوام-حرارة-على-كوكب-الأرض--1055250401.html

دراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض

دراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض

كشف علماء أن عام 2021 كان خامس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وذلك مع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنها ثاني أكسيد الكربون والميثان،... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T15:21+0000

2022-01-11T15:21+0000

2022-01-11T15:21+0000

العالم

المناخ

الاحتباس الحراري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104201/08/1042010879_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_ed09070c5f10e3643ed5c8c9964855c0.jpg

وبحسب صحيفة الإندبندينت، وجد التحليل السنوي من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) بالاتحاد الأوروبي، أن السنوات السبع الأكثر سخونة المسجلة كانت السنوات السبع الأخيرة، بهامش واضح، في حين أن 2021 كانت واحدة من الأعوام الأكثر برودة من بين السنوات السبع الماضية، وذلك بالتوازي مع 2015 و2018.وتشير الصحيفة إلى أن أوروبا ما زالت تشهد أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق، وفقًا للتقرير الذي نُشر، يوم أمس الاثنين، فيما لا يزال عامي 2020 و2016 مسجلين كأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.ويرجع انخفاض متوسط ​​درجة الحرارة جزئيًا إلى ظروف "لا نينا" في الأشهر الأولى من عام 2021، وهي ظاهرة مناخية تسبب برودة المياه في المحيط الهادئ، حيث كان المتوسط ​​السنوي لدرجات الحرارة على مستوى العالم أعلى بمقدار 1.1- 1.2 درجة مئوية عما كان عليه في بداية العصر الصناعي في منتصف القرن التاسع عشر.وظهرت الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة بوضوح من خلال عدد الكوارث البيئية التي شهدها العالم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إذ جلب صيف 2021 موجات حر وفيضانات قاتلة إلى وسط أوروبا، ما أثر بشكل كبير على ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وعلى سبيل المثال، تم تسجيل درجة حرارة 48.8 درجة مئوية في صقلية، محطمة بذلك الرقم القياسي الأوروبي بمقدار 0.8 درجة مئوية، وسط موجة حر مطولة في اليونان وإسبانيا وإيطاليا.وكانت ظروف المناخ الحارة والجافة قد أدت إلى اندلاع حرائق الغابات طوال فصل الصيف، حيث أصبح حريق ديكسي، ثاني أكبر حريق مسجل في تاريخ كاليفورنيا، أول حريق على الإطلاق يلتهم سلسلة جبال سييرا نيفادا، وإلى جانب الدمار الواسع، أدى التلوث الناجم عن حرائق الغابات إلى انخفاض جودة الهواء لآلاف الأشخاص حول العالم.وقال كارلو بونتمبو، مدير C3S: "كانت السنوات السبع الماضية هي أحر سبع سنوات مسجلة، وتعد هذه الأحداث تذكير صارخ بالحاجة إلى تغيير أساليبنا، واتخاذ خطوات حاسمة وفعالة نحو مجتمع مستدام، والعمل على تقليل صافي انبعاثات الكربون".ووفقا للصحيفة، على الرغم من التراجع المؤقت بسبب جائحة فيروس كورونا، لا تزال التركيزات العالمية لثاني أكسيد الكربون في ارتفاع مستمر، وفقًا للتحليل الأولي لبيانات الأقمار الصناعية، حيث لاحظ علماء C3S أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري القوية الميثان تتزايد "بشكل كبير جدا"، وبزيادة طفيفة عن معدل النمو لعام 2020.وأشار تقرير الوكالة الأوروبية إلى أن "تحديد منشأ الزيادة يمثل تحديا لأن الميثان له العديد من المصادر، مع وجود بعض المصادر البشرية مثل استغلال حقول النفط والغاز، ولكن أيضًا بعض المصادر الطبيعية أو شبه الطبيعية مثل الأراضي الرطبة".وتفيد الإندبندنت، بأنه بهدف تحقيق الاستقرار في درجة حرارة الأرض ومنع حدوث دوامة دائمة التدهور من الكوارث المناخية، تعهدت الدول بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهذا يعني أنه يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الناتجة إلى حد كبير عن حرق الوقود الأحفوري، بنحو 50 في المائة بحلول نهاية هذا العقد.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/دراسة-تؤكد-علاقة-الخبز-بالاحتباس-الحراري-1054966627.html

https://arabic.sputniknews.com/20220104/ماذا-سيحدث-عند-تقليل-انبعاثات-غازات-الاحتباس-الحراري-والهباء-الجوي؟-1054916756.html

https://arabic.sputniknews.com/20211204/باحثون-الأبقار-تتسبب-في-زيادة-الاحتباس-الحراري-1053559036.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, المناخ, الاحتباس الحراري