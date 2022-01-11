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https://arabic.sputniknews.com/20220111/ديوان-الخدمة-المدنية-الكويتي-يخفض-مواعيد-العمل-إلى-4-ساعات-1055205061.html
ديوان "الخدمة المدنية" الكويتي يخفض مواعيد العمل إلى 4 ساعات
ديوان "الخدمة المدنية" الكويتي يخفض مواعيد العمل إلى 4 ساعات
قرر ديوان الخدمة المدنية الكويتي خفض ساعات العمل إلى 4 ساعات فقط، وذلك عقب قرار الحكومة الكويتية تخفيض قوة العمل إلى النصف. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:09+0000
2022-01-11T10:09+0000
الكويت
فيروس كورونا
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وحسب قرار الديوان الذي نشرته القبس، فقد قرر خفض ساعات العمل إلى 4 ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.وشمل القرار تقسيم موظفي الديوان إلى فئات ثلاثة، هم "العاملون بنظام التدوير الأسبوعي، والعاملون بنظام كامل، والعاملون عن بعد"، حيث أكد على عدم حضور العاملين عن بعد والمعفيين إلى مقر العمل.وذكرت الصحيفة الكويتية أن بقية الجهات الحكومية ستعلن تباعا نظما جديدة للعمل بها، وذلك بناء على قرار الحكومة الكويتية وديوان الخدمة المدنية.وكان مجلس الوزراء الكويتي، قدأعلن أمس الاثنين، إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، حيث أكد مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تحديد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50%، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد فبراير 2020، إذ سجلت السلطات الصحية في الكويت اليوم 3683 إصابة جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الكويت-تتخذ-إجراءات-صارمة-مع-الارتفاع-الكبير-في-إصابات-كورونا-1055185466.html
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الكويت, فيروس كورونا

ديوان "الخدمة المدنية" الكويتي يخفض مواعيد العمل إلى 4 ساعات

10:09 GMT 11.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEالعزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس "كورونا"
العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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قرر ديوان الخدمة المدنية الكويتي خفض ساعات العمل إلى 4 ساعات فقط، وذلك عقب قرار الحكومة الكويتية تخفيض قوة العمل إلى النصف.
وحسب قرار الديوان الذي نشرته القبس، فقد قرر خفض ساعات العمل إلى 4 ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.
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وشمل القرار تقسيم موظفي الديوان إلى فئات ثلاثة، هم "العاملون بنظام التدوير الأسبوعي، والعاملون بنظام كامل، والعاملون عن بعد"، حيث أكد على عدم حضور العاملين عن بعد والمعفيين إلى مقر العمل.
وذكرت الصحيفة الكويتية أن بقية الجهات الحكومية ستعلن تباعا نظما جديدة للعمل بها، وذلك بناء على قرار الحكومة الكويتية وديوان الخدمة المدنية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قدأعلن أمس الاثنين، إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، حيث أكد مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تحديد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50%، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد فبراير 2020، إذ سجلت السلطات الصحية في الكويت اليوم 3683 إصابة جديدة.
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