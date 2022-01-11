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ديوكوفيتش تدرب في ملبورن لأول مرة بعد قرار إخلاء سبيله
ديوكوفيتش تدرب في ملبورن لأول مرة بعد قرار إخلاء سبيله
تدرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ملعب ملبورن قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حسب ما أوردت وكالة فرانس بريس. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:23+0000
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أخبار مجتمع
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تم التدريب خلف أبواب مغلقة، واضطر الصحفيون لرصد تدريبات اللاعب من المروحية.وقبل دخول الملعب، أجرى الصربي عملية إحماء في القاعة برفقة المدرب جوران إيفانيشيفيتش. قال الصحفي بن روتنبرغ على تويتر إن عملية الإحماء تمت تحت أعين الحاضرين.وصل ديوكوفيتش إلى أستراليا الأسبوع الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق يوم 17 يناير في ملبورن.يطالب منظمو بطولة هذا العام بتلقيح جميع المشاركين ضد فيروس كورونا أو الحصول على إعفاء طبي من التطعيم.لم يتمكن الصربي غير الملقح من المرور عبر خدمة مراقبة جوازات السفر عند وصوله إلى البلاد وتم إلغاء تأشيرته ووضعه في مركز احتجاز المهاجرين.وسُمح للنجم الصربي في وقت سابق بمغادرة فندق احتجاز في مدينة ملبورن بأستراليا، بعد أن قال قاضٍ إن قرار إلغاء تأشيرته كان غير مبرر.وقال شقيق اللاعب في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه إن "الحقيقة والعدالة" انتصرت، وأن الأسرة "ممتنة لنظام العدالة".وكتب ديوكوفيتش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا سعيد وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي، وعلى الرغم من كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ديوكوفيتش-يخرج-عن-صمته-بعد-فوزه-بقضية-تأشيرة-أستراليا-وإخلاء-سبيله-1055186168.html
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ديوكوفيتش تدرب في ملبورن لأول مرة بعد قرار إخلاء سبيله

10:23 GMT 11.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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تدرب لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ملعب ملبورن قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حسب ما أوردت وكالة فرانس بريس.
تم التدريب خلف أبواب مغلقة، واضطر الصحفيون لرصد تدريبات اللاعب من المروحية.
وقبل دخول الملعب، أجرى الصربي عملية إحماء في القاعة برفقة المدرب جوران إيفانيشيفيتش. قال الصحفي بن روتنبرغ على تويتر إن عملية الإحماء تمت تحت أعين الحاضرين.
وصل ديوكوفيتش إلى أستراليا الأسبوع الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق يوم 17 يناير في ملبورن.
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ديوكوفيتش يخرج عن صمته بعد فوزه بقضية تأشيرة أستراليا وإخلاء سبيله
أمس, 16:26 GMT
يطالب منظمو بطولة هذا العام بتلقيح جميع المشاركين ضد فيروس كورونا أو الحصول على إعفاء طبي من التطعيم.
لم يتمكن الصربي غير الملقح من المرور عبر خدمة مراقبة جوازات السفر عند وصوله إلى البلاد وتم إلغاء تأشيرته ووضعه في مركز احتجاز المهاجرين.
وسُمح للنجم الصربي في وقت سابق بمغادرة فندق احتجاز في مدينة ملبورن بأستراليا، بعد أن قال قاضٍ إن قرار إلغاء تأشيرته كان غير مبرر.
وقال شقيق اللاعب في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه إن "الحقيقة والعدالة" انتصرت، وأن الأسرة "ممتنة لنظام العدالة".
وكتب ديوكوفيتش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا سعيد وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي، وعلى الرغم من كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة".
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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6 يناير, 12:27 GMT
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