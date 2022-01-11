تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-اللجنة-الإيرانية-السورية-المشتركة-يزور-سوريا-1055266553.html
رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
يصل دمشق صباح اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T23:45+0000
2022-01-11T23:45+0000
سوريا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/10/1015691017_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a4054763ffc8171944a2a0d813a253cc.jpg
دمشق - سبوتنيك. وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لـ"سبوتنيك" إن "قاسمي سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين السوريين للتحضير لاجتماع اللجنة الإيرانية السورية المشتركة ".وسيلتقي الوزير قاسمي لدى وصوله دمشق وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعدداً من الوزراء السوريين.
سوريا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/10/1015691017_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8735774da21abf8cead94e8b084ad47b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سوريا, إيران

رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا

23:45 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصورالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يصل دمشق صباح اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي.
دمشق - سبوتنيك. وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لـ"سبوتنيك" إن "قاسمي سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين السوريين للتحضير لاجتماع اللجنة الإيرانية السورية المشتركة ".
وسيلتقي الوزير قاسمي لدى وصوله دمشق وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعدداً من الوزراء السوريين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:22 GMTالجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من "أنصار الله" جنوب محافظة صعدة
أمسرئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
أمسزعيم كوريا الشمالية يحضر اختبارا "ناجحا" لصاروخ أسرع من الصوت
أمسالتضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015
أمسبعد اتهام السلطة لها بالتحريض... هل تشعل أجواء جنين أزمة بين فتح وحماس؟
أمسكيف يتم نقل مدافع هاوتزر الثقيلة بالمروحيات؟... صور
أمسبعد الهزيمة أمام نيجيريا .. مدرب المنتخب المصري يعود إلى القاهرة
أمسواشنطن ترحب بإعلان كازاخستان عن انتهاء مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أمستقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022
أمسطالبان تتوسع في دفع أجور الموظفين قمحا
أمسكوريا الشمالية تؤكد تجربة صاروخ فرط صوتي وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر
أمسوزير خارجية فرنسا: إحياء اتفاق إيران النووي لا يزال بعيدا
أمسأسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
أمسواشنطن: التقدم المحرز في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متواضع
أمسروسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
أمسإصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
أمسواشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"
أمسفقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
أمسقناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
أمسأمريكا تواجه أزمة حادة في توفير الدم للمرضى