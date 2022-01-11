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https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-اللجنة-الإيرانية-السورية-المشتركة-يزور-سوريا-1055266553.html
رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
يصل دمشق صباح اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T23:45+0000
2022-01-11T23:45+0000
2022-01-11T23:45+0000
سوريا
إيران
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دمشق - سبوتنيك. وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لـ"سبوتنيك" إن "قاسمي سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين السوريين للتحضير لاجتماع اللجنة الإيرانية السورية المشتركة ".وسيلتقي الوزير قاسمي لدى وصوله دمشق وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعدداً من الوزراء السوريين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سوريا, إيران
رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة يزور سوريا
يصل دمشق صباح اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي.
دمشق -
سبوتنيك
. وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لـ"سبوتنيك" إن "قاسمي سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين السوريين للتحضير لاجتماع اللجنة الإيرانية السورية المشتركة ".
وسيلتقي الوزير قاسمي لدى وصوله دمشق وزير الخارجية السوري
فيصل المقداد
وعدداً من الوزراء السوريين.