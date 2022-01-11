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رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى
رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى
أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن اختباراته إيجابية لـ كوفيد-19 مرة أخرى. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:41+0000
2022-01-11T06:41+0000
العالم
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غرد لوبيز أوبرادور: "أبلغكم بأنني أصبت بـ كوفيد -19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير/كانون الثاني 2021.قال لوبيز أوبرادور إن وزير داخليته، آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز، سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية، وفي مناسبات أخرى.عندما سئل عن صحته خلال المؤتمر الصحفي صباح يوم الاثنين الماضي، قال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أنه مصاب بنزلة برد، لكنه سيخضع لفحص.
https://arabic.sputniknews.com/20200421/الرئيس-المكسيكي-منزعج-لأن-عصابات-المخدرات-توزع-مساعدات-لمنكوبي-كورونا-1045230689.html
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العالم

رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى

06:41 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Henry Romeroالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Henry Romero
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أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن اختباراته إيجابية لـ كوفيد-19 مرة أخرى.
غرد لوبيز أوبرادور: "أبلغكم بأنني أصبت بـ كوفيد -19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".
هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير/كانون الثاني 2021.
قال لوبيز أوبرادور إن وزير داخليته، آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز، سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية، وفي مناسبات أخرى.
عندما سئل عن صحته خلال المؤتمر الصحفي صباح يوم الاثنين الماضي، قال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أنه مصاب بنزلة برد، لكنه سيخضع لفحص.
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2020
الرئيس المكسيكي مستاء من تقديم عصابات المخدرات "المساعدات" لمنكوبي كورونا
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