تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-تيار-المردة-اللبناني-يعلن-عدم-المشاركة-في-الحوار-الذي-دعا-إليه-ميشال-عون-1055209984.html
رئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
رئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
أكد رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، أن تياره لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:31+0000
2022-01-11T11:31+0000
أخبار لبنان
ميشال عون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
وحسب تصريحات نشرها فرنجية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "ندعم ما سيصدر من قرارات عن طاولة الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ولكن لن نشارك فيه".تصريح رئيس تيار المردة اللبناني جاء بعد مقابلة أجراها مع الرئيس ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا.ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لفت فرنجيه إلى أنهم لن يتأخروا عن أي دعوة يوجهها الرئيس عون، واصفا تياره بأنه "أهل الحوار"، لكن في الوقت نفسه رفض هذه الدعوة تحديدا.وعلل السياسي اللبناني رفضه بأن الحوار الذي تمت الدعوة إليه ليس بين فريقين، وإنما بين فريق واحد.. على حد تعبيره.وقال: "نحن موجودون في أي يوم يستدعينا عون، ونحن ليس لدينا أي مشكلة شخصية مع الرئيس عون، ونلتقي بالموضوع الاستراتيجي، ونحن أهل الحوار، ولكن أن يكون بين فريقين لا بين فريق واحد... لذا دعينا لهم بالتوفيق".يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, ميشال عون

رئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون

11:31 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبر
أكد رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، أن تياره لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحسب تصريحات نشرها فرنجية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "ندعم ما سيصدر من قرارات عن طاولة الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ولكن لن نشارك فيه".
تصريح رئيس تيار المردة اللبناني جاء بعد مقابلة أجراها مع الرئيس ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا.
ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لفت فرنجيه إلى أنهم لن يتأخروا عن أي دعوة يوجهها الرئيس عون، واصفا تياره بأنه "أهل الحوار"، لكن في الوقت نفسه رفض هذه الدعوة تحديدا.
وعلل السياسي اللبناني رفضه بأن الحوار الذي تمت الدعوة إليه ليس بين فريقين، وإنما بين فريق واحد.. على حد تعبيره.
وقال: "نحن موجودون في أي يوم يستدعينا عون، ونحن ليس لدينا أي مشكلة شخصية مع الرئيس عون، ونلتقي بالموضوع الاستراتيجي، ونحن أهل الحوار، ولكن أن يكون بين فريقين لا بين فريق واحد... لذا دعينا لهم بالتوفيق".
يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .
وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:13 GMTبعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
12:12 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:11 GMTلا داعي لإجهاد نفسك... طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة دواء قريبا
12:05 GMTتدهور في الليرة اللبنانية ينعكس ارتفاعا في سعر المحروقات وشحا في الطحين
12:01 GMTالمؤسس المشارك لـ"واتساب" برايان أكتون يتسلم منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"سيغنال"
11:55 GMTوكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
11:54 GMTالكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
11:48 GMTأسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
11:43 GMTانهيار تاريخي لليرة اللبنانية وخبير اقتصادي يوضح السبب
11:40 GMTمحمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
11:37 GMTوزارة النفط العراقية تدعو إلى تطوير الرقعة البحرية في الخليج
11:31 GMTرئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
11:31 GMTالبحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11:27 GMTقرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
11:26 GMTزاخاروفا: فعالية عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان واضحة للعالم بأسره
11:18 GMTأفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
11:15 GMT"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية
11:09 GMTاعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
11:03 GMT5 مدن صينية تشدد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات فيها
11:01 GMTالسيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023