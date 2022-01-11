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رئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو
رئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو
من الممكن افتراض أن روسيا تنتسب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفقا لرئيس سابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:38+0000
2022-01-11T14:38+0000
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وكان الجنرال النرويجي المتقاعد، روبرت مود، قد شدد في مقال صحفي على ضرورة أن يغير الغرب موقفه من روسيا ويمنحها فرصة للحصول على عضوية الناتو لكي يتفادى اندلاع الحرب معها.وقال الجنرال يوري بالويفسكي الذي تولى رئاسة أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمكن افتراض أن تنضم روسيا إلى الناتو، ولكن لا يمكن أن تفعل روسيا ذلك إلا بغية تفكيك هذه المنظمة حسب مقولة "عصابة المافيا تنهار عندما ترأسها".وذكر أن روسيا السوفيتية قدمت طلبا للانضمام إلى الناتو في الخمسينات دون أن تلقى تجاوبا.وشهدت التسعينات محادثات من نفس النوع، ولكنها لم تسفر عن شيء لنفس السبب وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما السيطرة والهيمنة دون منازع، ولا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مرادها عندما تصبح روسيا عضوا في الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/صحيفة-المعتمدون-الأمنيون-لحلف-الناتو-ليسوا-حلفاء-مفيدين-1055186605.html
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روسيا, العالم, أمريكا, أخبار الناتو

رئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو

14:38 GMT 11.01.2022
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© Sputnik . Михаил Воскресенский
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من الممكن افتراض أن روسيا تنتسب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفقا لرئيس سابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
وكان الجنرال النرويجي المتقاعد، روبرت مود، قد شدد في مقال صحفي على ضرورة أن يغير الغرب موقفه من روسيا ويمنحها فرصة للحصول على عضوية الناتو لكي يتفادى اندلاع الحرب معها.
وقال الجنرال يوري بالويفسكي الذي تولى رئاسة أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في حديث لـ"سبوتنيك": "يمكن افتراض أن تنضم روسيا إلى الناتو، ولكن لا يمكن أن تفعل روسيا ذلك إلا بغية تفكيك هذه المنظمة حسب مقولة "عصابة المافيا تنهار عندما ترأسها".
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صحيفة: المعتمدون الأمنيون لحلف الناتو ليسوا حلفاء مفيدين
أمس, 16:45 GMT
وذكر أن روسيا السوفيتية قدمت طلبا للانضمام إلى الناتو في الخمسينات دون أن تلقى تجاوبا.
وشهدت التسعينات محادثات من نفس النوع، ولكنها لم تسفر عن شيء لنفس السبب وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما السيطرة والهيمنة دون منازع، ولا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مرادها عندما تصبح روسيا عضوا في الناتو.
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