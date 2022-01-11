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https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-كازاخستان-يعين-سمائيلوف-رئيسا-للوزراء-بعد-موافقة-البرلمان-على-ترشيحه-1055197480.html
رئيس كازاخستان يعين سمائيلوف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان على ترشيحه
رئيس كازاخستان يعين سمائيلوف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان على ترشيحه
وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين أليخان سمائيلوف رئيسا للوزراء، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T06:06+0000
2022-01-11T06:06+0000
كازاخستان
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وجاء في المرسوم الرئاسي: "تعيين سمائيلوف أليخان أسخانوفيتش رئيسا لوزراء جمهورية كازاخستان".كان نواب البرلمان الكازاخي قد وافقوا على اقتراح قدمه الرئيس بتعيين سمائيلوف رئيسا للوزراء في البلاد.وشغل إسماعيلوف، 49 عاما، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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كازاخستان

رئيس كازاخستان يعين سمائيلوف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان على ترشيحه

06:06 GMT 11.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين أليخان سمائيلوف رئيسا للوزراء، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "تعيين سمائيلوف أليخان أسخانوفيتش رئيسا لوزراء جمهورية كازاخستان".

كان نواب البرلمان الكازاخي قد وافقوا على اقتراح قدمه الرئيس بتعيين سمائيلوف رئيسا للوزراء في البلاد.
وشغل إسماعيلوف، 49 عاما، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.
يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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