رئيس مولدوفا السابق يناشد بلاده إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء أزمة الغاز

وكتب دودون في قناته على "تليغرام": "مولدوفا ومواطنوها في أزمة كبيرة حيث سيواجهون أسعارا مرتفعة بسبب أزمة الطاقة في الأسابيع المقبلة، وذلك مع زيادة باهظة في التعريفات والأسعار لمعظم السلع والخدمات".وأشار إلى أن سلطات البلاد أتيحت لها في الأشهر الستة الماضية فرصة لإقامة حوار مباشر مع القيادة الروسية، لكن تم تجاهلها. وتابع قائلا: "لا يجوز تحويل تصرفات القادة الشخصية في البلاد إلى عملية إبادة جماعية ضد شعبها فقط بسبب التوجهات والمواقف السياسية المعادية، حيث من الممكن أخذ نماذج مشابهة لدول استطاعت حل مشكلة الطاقة ومنها صربيا والمجر ونفس ألمانيا ودول أخرى استطاعوا التوصل إلى اتفاق مع روسيا".يذكر أن نائب رئيس الوزراء، أندريه سبينو، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تواجه أزمة طاقة، حيث بلغ سعر شراء الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفي يناير/ كانون الثاني ارتفع إلى 646 دولارًا.
وجه رئيس مولدوفا السابق، إيغور دودون، مناشدة عاجلة لرئيس الجمهورية الحالي في مولدوفا طلب فيها إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا على أعلى مستوى لمناقشة أزمة الطاقة.
وكتب دودون في قناته على "تليغرام": "مولدوفا ومواطنوها في أزمة كبيرة حيث سيواجهون أسعارا مرتفعة بسبب أزمة الطاقة في الأسابيع المقبلة، وذلك مع زيادة باهظة في التعريفات والأسعار لمعظم السلع والخدمات".
وأشار إلى أن سلطات البلاد أتيحت لها في الأشهر الستة الماضية فرصة لإقامة حوار مباشر مع القيادة الروسية، لكن تم تجاهلها.
وتابع قائلا: "لا يجوز تحويل تصرفات القادة الشخصية في البلاد إلى عملية إبادة جماعية ضد شعبها فقط بسبب التوجهات والمواقف السياسية المعادية، حيث من الممكن أخذ نماذج مشابهة لدول استطاعت حل مشكلة الطاقة ومنها صربيا والمجر ونفس ألمانيا ودول أخرى استطاعوا التوصل إلى اتفاق مع روسيا".
يذكر أن نائب رئيس الوزراء، أندريه سبينو، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تواجه أزمة طاقة، حيث بلغ سعر شراء الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفي يناير/ كانون الثاني ارتفع إلى 646 دولارًا.