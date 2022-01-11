https://arabic.sputniknews.com/20220111/رصد-أول-نسخة-لـموت-شمسنا-على-شكل-انفجار-مستعر-أعظم-عملاق-صور-وفيديو--1055243306.html

رصد أول نسخة لـ"موت شمسنا" على شكل انفجار مستعر أعظم عملاق... صور وفيديو

رصد أول نسخة لـ"موت شمسنا" على شكل انفجار مستعر أعظم عملاق... صور وفيديو

رصد علماء الفلك، لأول مرة في التاريخ، مشاهد واقعية وحقيقية لعملية تحول نجم إلى مستعر أعظم عملاق، الأمر الذي اعتبر بالحدث النادر جدا والمهم والمشابهة لمصير... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T13:55+0000

2022-01-11T13:55+0000

2022-01-11T14:06+0000

مجتمع

علوم

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ويعتبر العلماء المشهد حدثا نادرا للغاية، على الرغم من انتشار عدد هائل من النجوم في الفضاء، حيث سجل العلماء لأول مرة عملاقا أحمر خارقا قبل وأثناء وبعد حدوث انفجار سوبر نوفا، وجمعوا معلومات جديدة مهمة حول هذه الأحداث الدرامية في الكون.ونشرت صفحة تليسكوب "هابل" التابع لوكالة الفضاء "ناسا" على "إنستغرام" صورا للحظة الانفجار العظيم في الكون، معتبرة أن هذه المشاهد تمثل المرحلة الأخيرة في تطور نجم مشابه لشمسنا، أي حيث أشارت الدراسات السابقة أن شمسنا ستنتهي كمستعر أعظم أحمر قبل موتها، والذي ربطه العلماء أيضا بنهاية البشرية.وتم رصد هذه المشاهد باستخدام تلسكوب "Pan-STARRS" في هاواي، واكتشف العلماء النجم الأحمر العملاق في صيف عام 2020 بفضل كمية الضوء الهائلة التي تنبعث منه.وفي وقت لاحق من الخريف عندما أصبح على شكل مستعر أعظم، التقط الفريق الوميض القوي باستخدام مطياف التصوير منخفض الدقة (LRIS) التابع لمرصد "Keck" في هاواي، حيث سجل العلماء لأول مرة الطيف الأول من المستعر الأعظم، المعروف باسم "SN 2020tlf".أظهرت الملاحظات أن النجم من المحتمل أن يكون قد أطلق كميات هائلة من مادة نجمية كثيفة قبيل الانفجار، حيث كان هادئا قبل تحوله إلى مستعر أعظم عملاق، لذا تشير البيانات الجديدة إلى أن النجم قد غير بنتيه الداخلية بشكل كبير قبل الانفجار الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى إطلاق غازات مضطربة قبل لحظات من الانهيار والموت، بحسب موقع "yahoo".

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