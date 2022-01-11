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https://arabic.sputniknews.com/20220111/رغم-الجائحة-الخطوط-الجوية-الإثيوبية-تعلن-تحقيقها-أرباحا-1055202809.html
رغم الجائحة... الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تحقيقها أرباحا
رغم الجائحة... الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تحقيقها أرباحا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن تحقيقها أرباحا اليوم الثلاثاء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:59+0000
2022-01-11T08:59+0000
2022-01-11T08:59+0000
أخبار إثيوبيا
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وحسب وكالة رويترز، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيولدي جبرمريم إن ازدهار الطلب على الشحن الجوي أدى لتحقيق الأرباح.وأكد جبرمريم أن الشركة تعمل بـ70 % من طاقتها قبل جائحة كورونا. واعتبر أن مصدر دخل المجموعة يأتي من الشحن الجوي للبضائع. وأوضح جبرميم رغم ذلك أن صناعة النقل الجوي لا تزال بعيدة عن عودتها إلى ما كان قبل كورونا.وخلال العامين الأخيرين كان نشاط الشحن البحري موضع ازدهار نادر لشركات الطيران وارتفعت أسعاره بفضل زيادة الإقبال على الشراء عن طريق الإنترنت واضطراب سلاسل الإمداد بسبب جائحة كوفيد-19.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا
رغم الجائحة... الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تحقيقها أرباحا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن تحقيقها أرباحا اليوم الثلاثاء.
وحسب وكالة رويترز، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيولدي جبرمريم إن ازدهار الطلب على الشحن الجوي أدى لتحقيق الأرباح.
وأكد جبرمريم أن الشركة تعمل بـ70 % من طاقتها قبل جائحة كورونا.
واعتبر أن مصدر دخل المجموعة يأتي من الشحن الجوي للبضائع.
وأوضح جبرميم رغم ذلك أن صناعة النقل الجوي لا تزال بعيدة عن عودتها إلى ما كان
قبل كورونا
.
وخلال العامين الأخيرين كان نشاط الشحن البحري موضع ازدهار نادر لشركات الطيران وارتفعت أسعاره بفضل زيادة الإقبال على الشراء عن طريق الإنترنت واضطراب سلاسل الإمداد بسبب جائحة كوفيد-19.