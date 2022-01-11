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رقم قياسي عالمي... أمريكا تسجل 1.13 مليون إصابة جديدة بكورونا
رقم قياسي عالمي... أمريكا تسجل 1.13 مليون إصابة جديدة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T03:09+0000
2022-01-11T03:30+0000
الولايات المتحدة
فيروس كورونا
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وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير كانون الثاني، بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة، بحسب رويترز.وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا. ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.ويوجد 135500 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، فيما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث تضم معظم حالات الإصابة والوفيات في العالم، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من عدد الحالات العالمية وأكثر من 15 بالمائة من عدد الوفيات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-فترة-العزل-الصحي-لمرضى-كورونا-إلى-5-أيام-فقط-1054697128.html
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الولايات المتحدة, فيروس كورونا

رقم قياسي عالمي... أمريكا تسجل 1.13 مليون إصابة جديدة بكورونا

03:09 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 03:30 GMT 11.01.2022)
© REUTERS / GAELEN MORSEاختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
اختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / GAELEN MORSE
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سجلت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم.
وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير كانون الثاني، بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة، بحسب رويترز.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا. ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.
وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.

ويوجد 135500 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، فيما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.
ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث تضم معظم حالات الإصابة والوفيات في العالم، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من عدد الحالات العالمية وأكثر من 15 بالمائة من عدد الوفيات العالمية.
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