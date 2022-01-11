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روسيا ترفض التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف
روسيا ترفض التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف
رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف بشأن الضمانات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T03:48+0000
2022-01-11T03:48+0000
روسيا
أمريكا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في بيان: "نرفض بشدة مثل هذه التلميحات. التصريحات الرسمية الروسية دقيقة وصحيحة تماما. بلدنا منذ البداية اظهر اقصى قدر من الشفافية فيما يتعلق بهذا الحوار".هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أمس، أن الولايات المتحدة تستعد لسماع تصريحات روسية كاذبة وغير دقيقة بشأن نتيجة المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الإثنين، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-مستعدة-لاستمرار-الحوار-مع-موسكو-بأسرع-وقت-1055192483.html
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روسيا, أمريكا

روسيا ترفض التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف

03:48 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الذهاب إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، التلميحات الأمريكية حول التضليل الإعلامي فيما يتعلق بمحادثات جنيف بشأن الضمانات الأمنية، مؤكدا أن موسكو تظهر أقصى درجات الشفافية منذ البداية.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في بيان: "نرفض بشدة مثل هذه التلميحات. التصريحات الرسمية الروسية دقيقة وصحيحة تماما. بلدنا منذ البداية اظهر اقصى قدر من الشفافية فيما يتعلق بهذا الحوار".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت
أمس, 20:06 GMT
هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أمس، أن الولايات المتحدة تستعد لسماع تصريحات روسية كاذبة وغير دقيقة بشأن نتيجة المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف الإثنين، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.
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