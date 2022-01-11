https://arabic.sputniknews.com/20220111/روسيا-تسجل-أول-نظام-اختبار-للكشف-عن-متحور-أوميكرون-1055263287.html

روسيا تسجل أول نظام اختبار للكشف عن متحور "أوميكرون"

روسيا تسجل أول نظام اختبار للكشف عن متحور "أوميكرون"

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول نظام اختبار للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T20:33+0000

2022-01-11T20:33+0000

2022-01-11T20:33+0000

روسيا

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276095_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_c745a4e71ea98ae421141a1dc2944b97.jpg

وقالت الوكالة في بيان، إن نظام الاختبار الجديد الذي تم تسجيله لأول مرة في روسيا، أشرف على تطويره خبراء من الوكالة.وأضاف البيان أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك في مجال الرعاية الصحية، سجلت الجهاز الطبي لديها لأول مرة.وبحسب بيان الوكالة، فإن نظام الاختبار تم تطويره بتكليف من مديرة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، فيرونيكا سكفورتسوفا، في مركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية التابع للوكالة.ويتيح نظام الاختبار الجديد في خلال ساعة ونصف وبحساسية عالية تحديد المتغيرات الجينية لسلالة أوميكرون ودلتا والتمييز بينها.وكان رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، كامل حافيظوف، قد صرح بأن حصة متحور "أوميكرون" في روسيا كبيرة بالفعل، ومن المتوقع في المستقبل القريب زيادة معدل الإصابة في البلاد .وقال حافيظوف، لقناة "روسيا 24"، الآن، بعد كل هذا فإن حصة أوميكرون كبيرة جدا، وفي المستقبل القريب، أظن أننا سنشهد بعض الزيادة بالإصابة في البلاد".وأشار إلى أن حالات "أوميكرون"، في روسيا لم تعد مستجلبة من الخارج فقط.وفي وقت سابق من اليوم، ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب سلالة "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع.وقال رئيس الوزراء: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأوضاع".

https://arabic.sputniknews.com/20220111/رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-زيادة-الإصابات-بفيروس-كورونا-بسبب-متحور-أوميكرون-1055245519.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فيروس كورونا