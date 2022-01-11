تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/روسيا-تعتبر-التصريحات-الأميركية-حول-تسببها-في-الأزمة-الأمنية-بالمنطقة-قلبا-للحقائق---1055264398.html
روسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
روسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح ممثلي الإدارة الأميركية حول تسبب روسيا في الأزمة الأمنية في المنطقة هو قلب... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T21:04+0000
2022-01-11T21:04+0000
أمريكا
روسال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "تصريح نائبة وزير الخارجية الأميركي (ويندي شيرمان) حول الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا، يعد من التقاليد الجيدة التي تتمتع بها الإدارة الأميركية، فغالبا ما يقلب المسؤولون الحقائق رأسا على عقب".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمريكا, روسال

روسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق

21:04 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Shawn Thew
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح ممثلي الإدارة الأميركية حول تسبب روسيا في الأزمة الأمنية في المنطقة هو قلب للحقائق.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "تصريح نائبة وزير الخارجية الأميركي (ويندي شيرمان) حول الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا، يعد من التقاليد الجيدة التي تتمتع بها الإدارة الأميركية، فغالبا ما يقلب المسؤولون الحقائق رأسا على عقب".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:23 GMTوزير خارجية فرنسا: إحياء اتفاق إيران النووي لا يزال بعيدا
21:14 GMTأسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
21:04 GMTواشنطن: التقدم المحرز في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متواضع
21:04 GMTروسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
20:55 GMTإصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
20:53 GMTواشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"
20:49 GMTفقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
20:45 GMTقناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
20:37 GMTأمريكا تواجه أزمة حادة في توفير الدم للمرضى
20:35 GMTوكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية
20:33 GMTروسيا تسجل أول نظام اختبار للكشف عن متحور "أوميكرون"
20:32 GMTحجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو
20:18 GMTكم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟
19:59 GMTوزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول
19:57 GMTالرئيس اللبناني: ندعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
19:56 GMTتشافي: مواجهة ريال مدريد قد تصبح نقطة تحول
19:54 GMTعبد المجيد تبون يعلق على تعادل الجزائر مع سيراليون: ستبقون كبارا
19:52 GMTإيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة
19:51 GMTخبير طبي: حصة "أوميكرون" في روسيا كبيرة ويتوقع زيادة معدلات الإصابة
19:50 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته