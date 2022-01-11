روسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق

واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "تصريح نائبة وزير الخارجية الأميركي (ويندي شيرمان) حول الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا، يعد من التقاليد الجيدة التي تتمتع بها الإدارة الأميركية، فغالبا ما يقلب المسؤولون الحقائق رأسا على عقب".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح ممثلي الإدارة الأميركية حول تسبب روسيا في الأزمة الأمنية في المنطقة هو قلب للحقائق.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "تصريح نائبة وزير الخارجية الأميركي (ويندي شيرمان) حول الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا، يعد من التقاليد الجيدة التي تتمتع بها الإدارة الأميركية، فغالبا ما يقلب المسؤولون الحقائق رأسا على عقب".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.