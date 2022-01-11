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زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
أعلن مسؤول صحي في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أن زعماء البلد الأوروبي دخلوا في عزل ذاتي احترازي بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:13+0000
2022-01-11T19:13+0000
بلغاريا
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير مفتشي الصحة أنجيل كونشيف أن رئيس وزراء بلغاريا ورئيسها وعددا من كبار الوزراء دخلوا العزل بعد أن ثبتت إصابة أحد المشاركين في اجتماع أمني حضروه بكورونا.وأوضح أن جميع من شاركوا في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس حالتهم الصحية جيدة، لكنهم سيبقون في عزل ذاتي بعد تأكد إصابة رئيس البرلمان نيكولا مينتشيف.وبالإضافة لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف والرئيس رومين راديف، شارك وزراء الداخلية والدفاع والمالية وكبار أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية.وذكر مسؤول صحفي حكومي "رئيس الوزراء سيخضع للحجر الصحي كما هي القواعد".وقالت الحكومة إن بيتكوف سيواصل مهامه عن بعد، بينما ستتولى نائبته كالينا قنسطنطينوفا المهام التي تتطلب الحضور.
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بلغاريا, فيروس كورونا

زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

19:13 GMT 11.01.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
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أعلن مسؤول صحي في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أن زعماء البلد الأوروبي دخلوا في عزل ذاتي احترازي بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير مفتشي الصحة أنجيل كونشيف أن رئيس وزراء بلغاريا ورئيسها وعددا من كبار الوزراء دخلوا العزل بعد أن ثبتت إصابة أحد المشاركين في اجتماع أمني حضروه بكورونا.
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وأوضح أن جميع من شاركوا في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس حالتهم الصحية جيدة، لكنهم سيبقون في عزل ذاتي بعد تأكد إصابة رئيس البرلمان نيكولا مينتشيف.
وبالإضافة لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف والرئيس رومين راديف، شارك وزراء الداخلية والدفاع والمالية وكبار أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية.
وذكر مسؤول صحفي حكومي "رئيس الوزراء سيخضع للحجر الصحي كما هي القواعد".
وقالت الحكومة إن بيتكوف سيواصل مهامه عن بعد، بينما ستتولى نائبته كالينا قنسطنطينوفا المهام التي تتطلب الحضور.
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