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https://arabic.sputniknews.com/20220111/زعماء-بلغاريا-يدخلون-في-عزل-صحي-بعد-مخالطة-مصاب-بكورونا-1055259460.html
زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
أعلن مسؤول صحي في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أن زعماء البلد الأوروبي دخلوا في عزل ذاتي احترازي بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:13+0000
2022-01-11T19:13+0000
2022-01-11T19:13+0000
بلغاريا
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير مفتشي الصحة أنجيل كونشيف أن رئيس وزراء بلغاريا ورئيسها وعددا من كبار الوزراء دخلوا العزل بعد أن ثبتت إصابة أحد المشاركين في اجتماع أمني حضروه بكورونا.وأوضح أن جميع من شاركوا في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس حالتهم الصحية جيدة، لكنهم سيبقون في عزل ذاتي بعد تأكد إصابة رئيس البرلمان نيكولا مينتشيف.وبالإضافة لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف والرئيس رومين راديف، شارك وزراء الداخلية والدفاع والمالية وكبار أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية.وذكر مسؤول صحفي حكومي "رئيس الوزراء سيخضع للحجر الصحي كما هي القواعد".وقالت الحكومة إن بيتكوف سيواصل مهامه عن بعد، بينما ستتولى نائبته كالينا قنسطنطينوفا المهام التي تتطلب الحضور.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/بلغاريا-تجمد-أسعار-الكهرباء-حتى-نهاية-مارس-1054165109.html
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بلغاريا, فيروس كورونا
زعماء بلغاريا يدخلون في عزل صحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
أعلن مسؤول صحي في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أن زعماء البلد الأوروبي دخلوا في عزل ذاتي احترازي بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير مفتشي الصحة أنجيل كونشيف أن
رئيس وزراء بلغاريا ورئيسها
وعددا من كبار الوزراء دخلوا العزل بعد أن ثبتت إصابة أحد المشاركين في اجتماع أمني حضروه بكورونا.
16 ديسمبر 2021, 12:34 GMT
وأوضح أن جميع من شاركوا في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس حالتهم الصحية جيدة، لكنهم سيبقون في عزل ذاتي بعد تأكد إصابة رئيس البرلمان نيكولا مينتشيف.
وبالإضافة لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف والرئيس رومين راديف، شارك وزراء الداخلية والدفاع والمالية وكبار أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية.
وذكر مسؤول صحفي حكومي "رئيس الوزراء سيخضع للحجر الصحي كما هي القواعد".
وقالت الحكومة إن بيتكوف سيواصل مهامه عن بعد، بينما ستتولى نائبته كالينا قنسطنطينوفا المهام التي تتطلب الحضور.