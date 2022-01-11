https://arabic.sputniknews.com/20220111/زعيم-كوريا-الشمالية-يحضر-اختبارا-ناجحا-لصاروخ-أسرع-من-الصوت-1055266399.html

زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبارا "ناجحا" لصاروخ أسرع من الصوت

زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبارا "ناجحا" لصاروخ أسرع من الصوت

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حضر إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة منذ ما يزيد على عام. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T22:42+0000

2022-01-11T22:42+0000

2022-01-11T22:42+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0b/1046795205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8710d9efb72db311b5966325abd0b3e.jpg

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية أجرت الأربعاء (بالتوقيت المحلي) تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب رويترز.وقالت الوكالة إن "تجربة الإطلاق كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".ويعد الإطلاق ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع، مما يؤكد تعهد كيم بتعزيز قدرات الجيش في العام الجديد بأحدث التقنيات في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/كوريا-الشمالية-تؤكد-تجربة-صاروخ-فرط-صوتي-وإصابة-هدف-على-بعد-ألف-كيلومتر-1055264913.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية